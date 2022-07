Un nuovo Malware Andoroid può spiare i tuoi SMS: come proteggerti?

Si chiama Autolycos ed è un nuovo pericolo per gli utenti Android. Stiamo parlando di un malware collegato a 8 diverse applicazioni individuate su Google Play Store che, dunque, andrebbero accuratamente evitate.

Secondo il ricercatore Maxime Ingrao, nel suo rapporto viene indicato come questi software sono già stati installati, complessivamente, da ben 3 milioni di utenti. Si tratta delle app:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0

Coco Camera v1.1

Funny Camera’ by KellyTech

Razer Keyboard & Theme’ by rxcheldiolola

Google si sta attivando per rimuovere le stesse dal Play Store e, al momento in cui viene scritta questa news, buona parte delle stesse è già inattiva.

Come agisce Autolycos e come evitare l’infezione?

Il malware in questione esegue operazioni invisibili agli occhi dell’utente, come l’esecuzione di URL di siti Web su un browser remoto e simili.

Tra le altre cose, Autolycos è in grado di ottenere il permesso di leggere gli SMS presenti sul dispositivo. Di fatto, ciò comporta che il malware possa obbligare l’utente a pagare servizi premium, senza che lo stesso se ne accorga.

Il malware si va ad aggiungere alla folta schiera di pericoli in ambiente Android. Per poter dormire sonno tranquilli dunque, oltre a una buona dose di prudenza, adottare strumenti avanzati come AVG Internet Security può essere fondamentale.

Questo antivirus infatti, capace di agire tanto su computer che in ambiente mobile (sia Android che iOS), non si limita a scansionare ed eliminare malware. Questo infatti, protegge da attacchi di tipo ransomware, rendendo più sicure anche le connessioni Wi-Fi.

La protezione da siti phishing e il blocco di siti Web falsi e non sicuri, sono altre funzioni che rendono AVG Internet Security una scelta ideale per mobile quanto per PC desktop e portatili.

E il costo? Grazie al 32% di sconto a cui è attualmente soggetto, per ottenere 12 mesi di protezione da parte di AVG Internet Security sono sufficienti solo 63,99 euro.

