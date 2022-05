Un nuovo malware su Google Play Store potrebbe rubare i tuoi dati

Si chiama Facestealer il temutissimo malware che si sta diffondendo su Google Play Store.

Secondo quanto appurato dalle prime vittime, il cui numero sta crescendo esponenzialmente con il passare delle ore, questo agisce rubando informazioni personali sugli smartphone. Ad essere presi di mira dal malware, a quanto pare, sono principalmente le password dei social network, attraverso cui i pirati informatici effettuano poi attacchi massicci.

Se è vero che Facestealer non è una novità (era già stato rilevato in 10 app Android a luglio 2021), nelle ultime settimane questo sembra essersi proposto con decisione, risultando collegato con circa 200 app dannose.

Queste, tutte presenti su Google Play Store, rappresentano dunque un pericolo enorme per qualunque utente trattandosi prevalentemente di false VPN, presunte app per il fotoritocco e software legati alle criptovalute.

La prudenza resta d’obbligo per evitare il proliferare di Facestealer ma, dotarsi di un ottimo antivirus, resta ancora una volta il modo migliore per ridurre drasticamente i rischi.

Facestealer è presente in più di 200 app su Google Play Store

A far percepire la portata di questo malware sono i numeri. Le app incriminate infatti hanno già accumulate migliaia e migliaia di download, con le ignare vittime che hanno dovuto fare i conti con questo temibile malware.

Nonostante Google Play abbia un sistema di protezione rispetto a questi attacchi, l’abilità degli hacker ha permesso agli stessi di bucare queste difese e infettare un numero enorme di telefoni. A dispetto di ciò, esistono strumenti in grado di garantire un certo livello di sicurezza.

Norton 360, per esempio, è un antivirus che riesce a proporsi con efficacia anche su Android. Questo strumento offre una protezione totale sui dispositivi in cui è installato, offrendo una rapida individuazione di malware e ransomware così come un’azione immediata per renderli inefficaci.

La protezione di uno smartphone Android attraverso Norton 360 è anche piuttosto economica. Grazie allo sconto del 60% infatti, è possibile proteggere il proprio dispositivo per un anno spendendo solamente 29,99 euro.

