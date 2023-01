Nuovo mese, nuova vita con le nuove offerte di Kena Mobile

Con il nuovo mese in arrivo, Kena Mobile rinnova le offerte per gli utenti che intendono cambiare operatore effettuando la portabilità o attivando un nuovo numero.

Le nuove offerte in totale sono sette, da attivare in questa pagina e la cui validità è estesa per tutto febbraio. Si tratta di profili tariffari che soddisfano le esigenze di ogni tipologia di utente.

Nuovo mese in arrivo: ecco le offerte rinnovate di Kena Mobile

Come dicevamo, con il nuovo mese di febbraio in arrivo Kena Mobile presenta le nuove offerte per gli utenti che vogliono qualcosa di diverso rispetto a quanto ottenuto finora dal loro gestore.

Le offerte operator attack e per le attivazioni di un nuovo numero sono le seguenti:

Kena a 4,99 euro : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 1 GB di traffico dati in 4G . Il costo mensile di questa offerta è di 4,99 euro.

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e . Il costo mensile di questa offerta è di 4,99 euro. Kena 6,99 euro : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 130 GB di traffico dati in 4G . Il canone mensile di questo profilo tariffario è pari a 6,99 euro al mese.

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e . Il canone mensile di questo profilo tariffario è pari a 6,99 euro al mese. Kena a 7,99 euro : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G . Il costo mensile è di 7,99 euro al mese.

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e . Il costo mensile è di 7,99 euro al mese. Kena a 9,99 euro: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 230 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile di questa offerta è di 9,99 euro al mese.

Tutte queste offerte sono attivabili online accedendo QUI. Per effettuare la portabilità del proprio numero, è necessario essere attualmente clienti di Iliad, Fastweb Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri MVNO.

Il costo di attivazione dei profili tariffari sopra elencati è di 4,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.