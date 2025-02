Nuovo Mini PC: attiva il COUPON -100€ su ACEMAGIC K1

Il nuovo ACEMAGIC K1 ha appena fatto il suo ingresso nel catalogo Mini PC di Amazon ed è già in forte sconto. L’e-commerce lo propone con un’offerta a -100 euro di cui approfittare attivando il coupon dedicato. Dalle dimensioni estremamente compatte (solo 12,8×12,8×4,1 centimetri), ha in dotazione una potenza di calcolo notevole e il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato. È perfetto per la produttività quotidiana, ma non solo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

ACEMAGIC K1: le specifiche del nuovo Mini PC

Tra le specifiche tecniche ci sono il processore AMD Ryzen 5 7430U con architettura Zen 3 e chip grafico AMD Radeon RX Vega 7 affiancato da 16 GB di RAM di tipo DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 4 TB). Per la connettività è possibile contare sui moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet. L’immagine qui sotto mostra le porte fisiche presenti sul case. Può gestire fino a tre monitor 4K in contemporanea grazie alle uscite disponibili: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e USB-C 3.2 Gen 2. Scopri di più nella descrizione completa.

Per approfittare dell’offerta e ottenere lo sconto di 100 euro sul nuovo ACEMAGIC K1 devi solo attivare il coupon che trovi disponibile sull’e-commerce. Potrai così acquistarlo al prezzo finale di soli 299 euro. Se lo ordini adesso, il Mini PC arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo.

È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità, con la consegna gratuita. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione.