Il nuovo Mini PC Beelink (AMD, 24/500GB) già in SCONTO a -100€

Si chiama Beelink EQR6, è la new entry nel catalogo Mini PC del marchio ed è già in sconto di 100 euro su Amazon. Compatto e potente, è un affare per chi cerca un computer dall’ingombro sulla scrivania ridotto al minimo, ma al tempo stesso dotato di un comparto hardware di alto livello. Per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Beelink EQR6: le specifiche del Mini PC

Le specifiche tecniche sono quelle di un dispositivo pronto a tutto, anche a gestire i carichi di lavoro più pesanti. Ecco quelle principali: processore AMD Ryzen 7 7735HS con chip grafico AMD Radeon 680M affiancato da ben 24 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e di un’unità SSD PCIe 4.0 da 500 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 4 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, senza dimenticare una gamma completa di porte fisiche, come mostrato dall’immagine qui sotto: due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C, due slot Ethernet e il jack audio. L’alimentatore da 85 W è integrato. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

Ricapitolando, devi solo attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 100 euro e acquistare Beelink EQR6 al prezzo finale di soli 439 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando la qualità e le potenzialità del Mini PC.

Hai deciso di ordinarlo adesso? Per te ci sono anche la spedizione gratuita curata dalla rete logistica di Amazon e la consegna a domicilio prevista già entro domani.