Il nuovo Motorola edge 60 (PANTONE Shamrock) già in OFFERTA

Annunciato solo poche settimane fa, il nuovo Motorola edge 60 è già in sconto su Amazon. Lo smartphone ha in dotazione un comparto hardware con caratteristiche premium e un design che non lascia alcun dettaglio al caso. Ci sono ad esempio il display pOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1220×2712 pixel e supporto HDR10+ e una tripla fotocamera posteriore sensore Sony LYTIA 700C, zoom teleobiettivo 3x e funzionalità AI.

Motorola edge 60: il nuovo smartphone è in sconto

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal cuore pulsante del processore MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8 GB di RAM (dinamica fino a 24 GB) e 256 GB di memoria interna, assicurando dunque prestazioni fluide e reattive per tutte le attività quotidiane. La batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica rapida a 68 W e quella wireless da 15 W. Il sistema operativo è ovviamente Android con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Come si può notare nell’immagine di apertura, la certificazione IP69 assicura la massima protezione da polvere e acqua. Trovi altre informazioni nella scheda del telefono.

Con il suo design elegante e sottile, con spessore di soli 7,9 millimetri e resistenza alle cadute accidentali, il nuovo Motorola Edge 60 è in offerta a 349 euro, il prezzo minimo storico da quando è stato lanciato sul mercato. La colorazione è PANTONE Shamrock, davvero unica e originale.

Amazon vende direttamente lo smartphone e si occupa anche della spedizione, con la consegna gratis entro domani se lo ordini adesso. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo e di cogliere al volo l’occasione.