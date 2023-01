Nuovo programma lanciato da Very Mobile: si chiama Giga Green

Very Mobile lancia in programma Giga Green tramite il quale si possono usare i Giga consumati nel mese per dare sostegno ai progetti green.

Disponibile già da qualche giorno, gli utenti dell’operatore virtuale mobile possono accedervi direttamente dall’app.

Vediamo i dettagli di questa nuova iniziativa.

Giga Green, il nuovo programma di Very Mobile nei dettagli

Nella sezione Pianeta Very, il provider mobile spiega nei dettagli questo nuovo programma Giga Green, il quale consente in forma gratuita l’utilizzo dei Giga consumanti mensilmente a sostegno dei progetti volti alla tutela ambientale nel nostro Paese.

Si tratta esattamente di pulizia dei fondali marini, delle spiagge e della riforestazione delle aree che sono state colpite da calamità.

Il programma consente anche agli utenti di potere avvantaggiarsi delle partnership, con proposte riguardanti accessori, viaggi, benessere e mobilità.

Chi è sensibile ai temi legati alla tutela dell’ambiente e vuole aderire a queste iniziative, se non è già cliente Very Mobile deve sottoscrivere una delle offerte presenti in questa pagina.

La più economica è Very a 6,99 euro al mese, che consente di chiamare illimitatamente a tutti i numeri fissi e mobili, di inviare senza limiti SMS e di navigare in mobilità sfruttando in 100 GB di traffico dati.

Inoltre, con questa offerta si ottiene in regalo un buono Amazon da 10 euro, da utilizzare per acquistare qualsiasi cosa sul sito Web dell’azienda.

Una volta che l’utente è passato a Very Mobile con il proprio numero o con una nuova numerazione, deve accedere da app alla sezione dedicata al programma.

Dopo aver guardato il mini tutorial, deve cliccare su Continua e accettare i termini e le condizioni del contratto.

La validità dei GB consumati mese per mese è fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo ulteriori proroghe da parte del provider virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.