Nuovo record per Bitcoin: sopra i 106K dollari

Chissà se Satoshi Nakamoto, chiunque sia, aveva saputo prevedere un finale di 2024 tanto positivo per la sua creazione: Bitcoin (puoi scambiare la cripto su eToro) ha fatto registrare un nuovo record, portandosi nel fine settimana sopra la soglia dei 106.000 dollari mai raggiunta in precedenza. Più precisamente, ha toccato quota 106.495 dollari, per poi tornare agli attuali 104.718 dollari, mantenendo comunque il trend di crescita che ha caratterizzato l’ultimo mese e mezzo.

Bitcoin non si ferma, nuovo record a 106.495 dollari

Prosegue dunque il momento d’oro di BTC, che dalla rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca beneficia di un entusiasmo che non si avvertiva da molto tempo. Le promesse formulate dal tycoon hanno riacceso l’interesse nei confronti di tutti gli asset appartenenti alla finanza decentralizzata, in particolare quelle relative a un allentamento delle restrizioni sulla circolazione. Il grafico qui sotto (fonte CoinDesk) mostra l’andamento nelle ultime 24 ore.

Come sempre, invitiamo ad approcciare lo scambio delle monete virtuali con la necessaria prudenza, nonostante l’entusiasmo che in questo momento stanno manifestando sia gli addetti ai lavori che chi, per la prima volta, approccia questo settore.

I fattori che possono influenzare il prezzo sono molti: dalle notizie che arrivano dal mondo politico, come nel caso della già citata rielezione di Trump, fino al taglio dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, senza dimenticare le novità normative inerenti alle tassazioni. Quest’ultimo tema, in particolare, è al centro un acceso dibattito in Italia, legato alla manovra finanziaria per il prossimo anno.