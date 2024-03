Il nuovo Samsung Galaxy A35 8/256 GB al prezzo del 6/128GB

Su Amazon ha preso il via il preordine al prezzo minimo garantito del nuovo Samsung Galaxy A35. A renderlo particolarmente interessante è lo sconto applicato che porta la versione 8/256 GB dello smartphone allo stesso prezzo di quella 6/128 GB. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy A35: è già un affare su Amazon

Partiamo dal sistema operativo: è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. A livello di specifiche tecniche integra un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore octa core da 2,4 GHz, slot per schede microSD fino a 1 TB, supporto dual SIM e alle reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, sensore di impronte digitali, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è una scocca con certificazione IP67 che può resistere senza problemi ad acqua e polvere. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa del telefono.

Grazie allo sconto del 13% applicato in automatico, oggi puoi acquistare il nuovo Samsung Galaxy A53 nella versione 8/256 GB al prezzo di 399 euro, la stessa spesa richiesta per quella 6/128 GB. Come già scritto, si tratta di una prenotazione al minimo garantito: in caso di ulteriori ribassi, saranno tenuti in considerazione al pagamento. Sono inclusi la custodia trasparente Clear Cover e il cavo di ricarica USB-C.

Se decidi di effettuare subito il preordine dello smartphone lo riceverai direttamente a casa nel giorno del lancio, il 19 marzo, con spedizione gratuita. La vendita è gestita da Amazon, senza intermediari. Puoi scegliere tra le colorazioni Awesome Navy, Awesome Iceblue, Awesome Lilac e Awesome Lemon.