Il nuovo Samsung Galaxy A55 256GB è in promo a PREZZO BOMBA

Zero dubbi sul fatto che in questo momento il nuovo Samsung Galaxy A55 256GB è in offerta a un prezzo bomba. Dai subito un’occhiata alla promozione esclusiva di eBay, finché sei in tempo. Proprio adesso lo acquisti a soli 379,90 euro, invece di 549,90 euro.

Stiamo parlando di quasi 170 euro di sconto immediato per questo smartphone mediogamma davvero pazzesco. Con 256GB di ROM puoi installare tutte le app e tutti i giochi che vuoi oltre che archiviare senza pensieri i tuoi contenuti multimediali. La consegna gratis è inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy A55 256GB: una bella sorpresa

Il Samsung Galaxy A55 256GB è davvero una bella sorpresa. Il design che unisce metallo e vetro restituisce una sensazione elegante e moderna. La cornice super resistente è perfetta anche contro cadute e urti accidentali. Inoltre lo sfrutti anche con la pioggia grazie alla sua Certificazione IPS67.

La sua fotocamera da 50MP assicura scatti eccezionali anche con poca luce e anche se non sei un professionista delle foto. I video sono eccezionalmente fluidi e dai dettagli speciali grazie alle tecnologie di stabilizzazione OIS e VDIS in 4K. Il processore Octa-core regala prestazioni superbe.

Vivi un multitasking estremamente fluido e un’esperienza con app, giochi e social estremamente brillante grazie al display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici. Sbrigati a far tua questa super offerta. Acquista il Galaxy A55 256GB risparmiando quasi 170 euro su eBay. Puoi pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.