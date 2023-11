Nuovo Santa Clause Cercasi, stagione 2: guarda in streaming

Quando mancano ormai poche settimane all’appuntamento con la festa più bella e attesa dell’anno, gli episodi di Nuovo Santa Clause Cercasi 2 sono arrivati in streaming su Disney+. La seconda stagione della serie è disponibile per gli abbonati, per raccontare loro le nuove avventure di Scott Calvin nei panni di Babbo Natale.

Guarda in streaming Nuovo Santa Clause Cercasi 2

A interpretare il protagonista principale è l’attore Tim Allen (già visto in Ricomincio da Zero, Svalvolati on the Road e, fin dagli anni ’90, nei panni di Babbo Natale sul grande schermo). Al suo fianco c’è Elizabeth Mitchell (Lost, The Good Doctor). Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

Dopo quasi trent’anni nei panni di Santa Clause, la magia di Scott Calvin comincia a perdere colpi. Tra mille difficoltà per restare al passo con il suo lavoro, Scott scopre una nuova clausola che lo costringe a riflettere sul suo ruolo di Santa Clause e di padre.

I titoli dei primi due nuovi episodi della serie (The Santa Clauses in lingua originale) sono La Clausola Kribble Krabble e Floofy. Per entrambi, la durata supera di poco i 30 minuti. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Saranno sei in totale: l’uscita del terzo è fissata per il 15 novembre, quella del quarto per il 22 novembre, il quinto arriverà il 29 novembre e, infine, il sesto il 6 dicembre.

Puoi scegliere fra tre formule di abbonamento a Disney+: la prima è Standard con pubblicità al prezzo mensile di soli 5,99 euro, in alternativa ci sono Standard da 8,99 euro al mese e Premium da 11,99 euro al mese. Quest’ultima garantisce il supporto alla risoluzione 4K e alla visione in contemporanea da quattro dispositivi.

