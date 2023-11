Nuovo Santa Clause Cercasi: guarda i nuovi episodi in streaming

Se sei pronto a immergerti nell’incanto del periodo natalizio, preparati perché i nuovi episodi di Nuovo Santa Clause Cercasi sono finalmente arrivati su Disney+.

Le prime due puntate sono già disponibili per la visione in streaming permettendoti di passare i primi pomeriggi all’insegni dell’atmosfera più magica dell’anno.

Nuovo Santa Clause Cercasi: di cosa parlano i nuovi episodi

La seconda stagione della serie ci porta nell’affascinante mondo di Scott Calvin, che dopo quasi trent’anni nei panni di Babbo Natale, si trova a dover gestire una magia che sembra svanire. Immagina: tra renne un po’ troppo irrequiete e elfi intenti a creare regali sempre più stravaganti, Scott si trova ad affrontare una nuova clausola che mette alla prova la sua dedizione al ruolo di Babbo Natale e, soprattutto, al suo cuore di padre.

La serie è un mix irresistibile di comicità, magia e riflessioni sulla famiglia, perfetto per farti vivere il Natale in anticipo. Se hai amato la prima stagione, preparati a lasciarti coinvolgere ancora di più dalla magia natalizia e dalle avventure esilaranti di Scott e della sua strampalata ciurma del Polo Nord.

Per entrare nel clima natalizio con stile, non c’è niente di meglio di Nuovo Santa Clause Cercasi. Dimentica lo stress, mettiti comodo sul divano e lasciati trasportare in un mondo incantato che ti farà ridere, commuovere e credere ancora nell’atmosfera magica delle feste.

