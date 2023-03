Nuovo sito, nuovo hosting? Ecco le migliori offerte di Keliweb

Keliweb è un’azienda italiana che propone servizi web, hosting per siti e registrazione di nuovi domini. Uno dei suoi principali punti di forza è la capacità di venire incontro alle esigenze di tutti, dai titolari di un piccolo blog alle più grandi web agency internazionali. In questi giorni sul sito ufficiale è possibile trovare numerose offerte, che spaziano dall’hosting reseller multidominio al semplice piano hosting WordPress.

Piano hosting: le ultime offerte di Keliweb

Tra le offerte in corso di Keliweb più interessanti segnaliamo quella per il piano hosting ottimizzato per WordPress, ideale se hai un nuovo progetto o uno da poco avviato e vuoi farlo crescere: WP Start, il piano base, parte da 39,90 euro all’anno (più IVA), con disco SSD da 10GB, 2GB di RAM, 10 caselle di posta, 3 database, certificato SSL e dominio.it incluso nel prezzo. Un’altra offerta allettante ha per protagonista il piano Hosting Reseller, la soluzione dedicata agli sviluppatori e alle agenzie web che realizzano siti web per poi rivenderli. I tre piani disponibili – Developer, Studio e Agency – si distinguono per potenza, sicurezza e flessibilità, con prezzi a partire da 21,99 euro al mese più IVA. Il piano Developer offre un disco SSD da 75GB, 75 profili account, database, caselle di posta elettronica e traffico web illimitati.

Se stai cercando un piano hosting per il tuo nuovo progetto, prendi in considerazione una delle tante ottime offerte che Keliweb ha all’attivo sul suo sito web: collegati alla home page e scegli quella che meglio risponde alle tue esigenze.

