Nuovo smartphone per Natale? Perché scegliere Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G può essere il tuo nuovo smartphone per Natale, o da regalare a qualcuno. Parliamo di un ottimo dispositivo con splendido display, super batteria a lunga durata e tanto spazio per le tue foto che puoi acquistare in offerta su Amazon a 269 euro.

È uno sconto importante rispetto al prezzo di listino di 389,90 euro. E c’è di più: il telefono è immediatamente disponibile, questo significa che potrai riceverlo a casa nel giro di 48 ore con Prime.

Samsung Galaxy A33 5G: lo smartphone di fascia media perfetto per ogni esigenza

Perfetto se non vuoi spendere troppo, Samsung Galaxy A33 5G ha poco da invidiare ai modelli più costosi: merito del suo display Infinity-U da 6.4 pollici che ti garantisce dettagli impeccabili e la massima nitidezza. Con la tecnologia FHD+ rendi ogni contenuto realistico e dai colori vividi, sorprendenti come se lo stessi guardando dal vivo.

Tutto questo serve ad esaltare la quadrupla fotocamera con obiettivo principale OIS da 40 megapixel, a cui si affianca un sensore ultra-grandangolare, una Macro Camera e la fotocamera di profondità per catturare ogni singolo dettaglio.

Il processore octa-core da 5nm ti assicura tutta la potenza che hai bisogno, con 6GB di RAM, 128GB di memoria interna espandibile e super batteria da 5000mAh.

Il prezzo, in offerta, è di 269,90 euro. Imperdibile per uno smartphone di questa qualità.

