NUOVO tablet Android di Blackview con 16/128GB per svago e lavoro

Arriva sul mercato un nuovo tablet Android firmato Blackview. Un modello 2024 con tutto al posto giusto sia per svago che lavoro o studio, infatti ha dalla sua parte potenza e tanto spazio. I servizi Google non mancano all’azione per poter scaricare qualunque applicazione tu voglia.

Su Amazon hai un’occasione al pari dell’unicità perchè non solo hai un coupon da spuntare ma anche uno sconto del 50% da sbloccare con il codice NZWJATPB. Il prezzo non viene dimezzato ma bensì annichilito con una spesa finale di soli 99,99€. Se sei interessato non perdere la tua occasione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Blackview mette sul mercato un tablet Android straordinario

Ormai il mercato dei tablet è saturo ma quando ti si presenta un modello del genere, proposto da Blackview, sai già che ti ci puoi affidare anche ad occhi chiusi. Un bel prodotto moderno e con design sottile per poterlo portare con te e non farne mai a meno.

Conta che hai a portata di vista un display ampio, con 10 pollici di ampiezza e risoluzione Full HD. In questo modo scorri tra le applicazioni senza strizzare gli occhi e ti godi, allo stesso tempo, contenuti multimediali come se fossi al cinema.

Sistema Android 13, 128GB di memoria espandibili fino a 2 TB con scheda di memoria TF e fotocamere sia foratali che posteriori. Praticamente non gli manca nessuna caratteristica.

Tuttavia devo dirti che anche la batteria merita il suo momento di auge con un’autonomia che ti porta a fine serata senza necessità di avere con te sempre il caricatore.

Pronto a portare a casa un tablet Android da usare per qualunque task? Collegati su Amazon dove non hai un semplice sconto ma una doppia occasione, usa il codice NZWJATPB e pagalo appena 99,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.