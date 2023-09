Nuovo utente Keliweb? Per te l'hosting è disponibile a metà prezzo

L’autunno si avvicina, ma le occasioni vantaggiose per il mondo del web hosting continuano a sbocciare. Keliweb, il noto provider italiano di servizi web, ci sorprende ancora una volta con un’offerta incredibile: fino all’8 ottobre, il piano KeliPro è disponibile con uno sconto del 50% per il primo anno, riservato esclusivamente a nuove attivazioni.

Cosa include il piano KeliPro

Se sei alla ricerca di una soluzione di hosting affidabile, conveniente e ricca di funzionalità, il piano KeliPro di Keliweb è la risposta alle tue esigenze. Questo pacchetto promo offre un’incredibile opportunità di risparmio senza compromettere la qualità del vostro hosting.

Il piano KeliPro è stato progettato per soddisfare le esigenze di utenti privati, piccole startup e professionisti che desiderano conquistare il mondo online. Ecco cosa otterrai con questo eccezionale piano:

Un dominio .it gratuito per iniziare con il piede giusto

per iniziare con il piede giusto 10 GB di spazio web SSD per garantire prestazioni ottimali e velocità straordinarie

per garantire prestazioni ottimali e velocità straordinarie 50 caselle email per gestire la comunicazione aziendale e professionale

per gestire la comunicazione aziendale e professionale 5 database MySQL per una gestione avanzata dei dati

per una gestione avanzata dei dati Il potente pannello di controllo cPanel per semplificare la gestione del tuo sito

per semplificare la gestione del tuo sito Certificato SSL e supporto per HTTP/2 per una connessione sicura e veloce

e supporto per per una connessione sicura e veloce Protezione antivirus e antispam

e Backup Plus

Supporto tecnico disponibile 24/7 per rispondere a ogni domanda e risolvere qualsiasi problema

Keliweb si è guadagnato una reputazione di eccellenza nel settore dell’hosting web in Italia. Con anni di esperienza e una dedizione costante alla qualità del servizio, Keliweb è la scelta ideale per chiunque desideri un hosting affidabile e potente. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di risparmiare il 50% sul piano KeliPro. L’offerta è disponibile solo fino all’8 ottobre 2023 ed è valida esclusivamente per un anno e per nuove attivazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.