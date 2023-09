Nuovo Windows ADK per Windows 11 versione 22H2

Microsoft ha comunicato un aggiornamento di Windows ADK (Kit di valutazione e distribuzione) per Windows 11 versione 22H2. La nuova versione migliora l’ambiente di preinstallazione di Windows (WinPE), WPA (Analizzatore delle prestazioni di Windows) e Windows System Image Manager (SIM).

ADK è utile per la distribuzione su larga scala di immagini Windows personalizzate e strumenti come Windows Assessment Toolkit e Windows Performance Toolkit, che includono WPA, sono utili per valutare le prestazioni e la qualità delle immagini prima della loro implementazione.

WPA ora si basa su .NET 6 e supporta nativamente ARM64; inoltre, WinPE adesso dispone dell’emulazione x64 su ARM64 WinPE.

Windows 11 22H2: le novità dell’aggiornamento ADK di settembre 2023

Queste sono le note di rilascio complete per l’aggiornamento ADK di Windows 11 22H2 di settembre 2023:

Windows PE

Aggiunto il supporto per l’emulazione x64 su Arm64 WinPE come componente opzionale

Analizzatore di prestazioni di Windows (WPA)

WPA è ora costruito su .NET 6, che include il supporto nativo per ARM64

Nuova interfaccia utente (Console diagnostica; Elaborazione delle tracce con tabella di selezione; Impostazioni)

È stato risolto un problema di elaborazione delle tracce ETL relativo a .NET 7; vedere Elaborazione tracce ETW non riuscita con il codice di errore 0x80070032.

Windows System Image Manager

La versione x86 del SIM può creare cataloghi per le immagini di Windows di tutti i tipi di architettura supportati.

Problemi noti del toolkit di valutazione

Sui dispositivi ARM64, l’eseguibile WPA non viene aggiunto automaticamente alla variabile d’ambiente PATH

Quando si massimizza WPA a schermo intero su un monitor secondario, il menu del clic destro in alto a sinistra appare sul monitor non corretto

Scaricare l’ADK per Windows 11, versione 22H2 (aggiornato a settembre 2023)

È possibile utilizzare l’Assessment and Deployment Kit per Windows per installare Windows 11 e Windows Server 2022.

Download Windows ADK per Windows 11, versione 22H2

Download componente aggiuntivo Windows PE per Windows ADK per Windows 11, versione 22H2