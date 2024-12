NVIDIA completa l'acquisizione di Run:ai e punta su Israele

Di poco in anticipo rispetto allo scoccare del capodanno è giunta la conferma ufficiale dell’acquisizione di Run:ai da parte di NVIDIA. Il colosso statunitense è dunque riuscito ad allungare le mani sulla startup israeliana, portando a termine con successo l’operazione annunciata inizialmente nel mese di aprile, ma ben presto finita sotto la lente d’ingrandimento da parte delle autorità antitrust.

Run:ai è controllata da NVIDIA, ora è ufficiale

A novembre, anche l’Europa si è mossa al fine di raccogliere informazioni sull’accordo e di valutare potenziali ripercussioni negative sulla concorrenza, attraverso un’iniziativa partita dall’Italia, più precisamente dall’AGCM. Il via libera da Bruxelles risale a una decina di giorni fa. Trascorsi i tempi tecnici per finalizzare la stretta di mano, ecco la conferma di oggi.

Non è dato a sapere a quanto ammonti l’entità dell’investimento economico messo sul tavolo per concludere l’acquisizione. Una valutazione risalente alla primavera lo ha quantificato in circa 700 milioni di dollari.

Il passaggio di Run:ai nelle mani di NVIDIA ribadisce l’interesse del gruppo americano nei confronti delle realtà tecnologiche con sede a Israele. Ricordiamo infatti i 6,9 miliardi di dollari spesi nel 2019 per assumere il controllo di Mellanox, società specializzata nella produzione di componenti da impiegare all’interno dei data center.

Tornando a Run:ai, la fondazione risale al 2018, a opera di Omri Geller e di Ronen Dar. Fin dal 2020 è un partner del colosso californiano. È stata in grado di farsi notare e di attirare le attenzioni della Big Tech grazie al business costruito, relativo ai software per la gestione delle infrastrutture AI. Il prodotto di maggior successo è costituito dalla piattaforma Atlas, scelta da nomi importanti attivi nei settori relativi alla finanza, all’automotive e all’healthcare. In seguito alla transazione appena conclusa, la soluzione proposta diventerà open source, aprendo così all’utilizzo anche sulle GPU di terze parti.