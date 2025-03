NVIDIA Blackwell RTX PRO: nuove GPU per workstation

NVIDIA ha annunciato le nuove GPU Blackwell RTX PRO per workstation e server durante la conferenza GTC 2025. Soddisfano le esigenze di professionisti del design, ingegneri, creativi e sviluppatori AI. I partner dell’azienda californiana offriranno versione personalizzate per data center, PC desktop e notebook a partire dal mese di aprile.

Dettagli sulle nuove Blackwell RTX PRO

NVIDIA ha annunciato 12 GPU Blackwell RTX PRO in totale. L’unica per data center è RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Ci sono poi cinque modelli per PC desktop: RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX PRO 4500 Blackwell e RTX PRO 4000 Blackwell.

Per i notebook saranno infine disponibili sei modelli: RTX PRO 5000 Blackwell, RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 3000 Blackwell, RTX PRO 2000 Blackwell, RTX PRO 1000 Blackwell e RTX PRO 500 Blackwell.

Il modello top di gamma RTX PRO 6000 per workstation integra 24.064 CUDA core. Ha 96 GB di memoria GDDR7 con bus a 512 bit e larghezza di banda di 1.792 GB/s. Supporta gli standard PCI Express 5.0 e DisplayPort 2.1. Il modello più potente per notebook ha 24 GB di memoria.

Le nuove GPU integrano RT core di quarta generazione con prestazioni fino a due volte superiori a quelle della precedente generazione e Tensor core di quinta generazione che raggiungono prestazioni di 4.000 TOPS (trilioni di operazione al secondo), quindi possono essere senza problemi i modelli AI di grandi dimensioni.

La RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition verrà offerta da Cisco, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Supermicro, oltre che da vari provider cloud, tra cui AWS, Googl, Microsoft e CoreWeave. La corrispondente versione workstation sarà venduta a partire da aprile da PNY, TD SYNNEX, BOXX, Dell, HP, Lambda e Lenovo.

Le altre GPU desktop arriveranno sul mercato in estate tramite BOXX, Dell, HP e Lenovo. Le GPU laptop verranno infine offerte da Dell, HP, Lenovo e Razer entro fine anno.