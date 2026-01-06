NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick

NVIDIA ha annunciato al CES 2026 di Las Vegas che GeForce NOW sarà accessibile anche su Linux e Fire TV Stick. L’azienda californiana ha inoltre aggiunto il supporto per i controller utilizzati con i simulatori di volo. Rimanendo in tema gaming, gli utenti potranno sfruttare la nuova versione 3.5 della funzionalità Deep Learning Super Sampling (DLSS) per GeForce RTX.

Cloud gaming su Linux e Fire TV Stick

NVIDIA ha innanzitutto comunicato che sono disponibili in tutto il mondo i server con GeForce RTX 5080. Gli abbonati al piano GeForce NOW Ultimate possono quindi sfruttare la potenza delle GPU per eseguire i giochi fino a risoluzione 5K e 120 fps oppure a risoluzione 1080p e 360 fps.

Alle app già disponibili per Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS, visori per la realtà virtuale e console portatili si aggiungono ora quelle per Linux e Fire TV Stick. Per quanto riguarda il sistema operativo del pinguino sarà presto rilasciata un’app beta per Ubuntu 24.04 o versioni successive. Successivamente verrà aggiunto il supporto per altre distribuzioni.

È stata scelta Ubuntu 24.04 perché è una versione con supporto a lungo termine e driver grafici stabili. NVIDIA sottolinea che l’elaborazione avviene sul cloud, per cui gli utenti possono giocare in alta risoluzione e alta qualità anche su vecchi computer. Non serve quindi una potente scheda video.

L’app nativa per Fire TV Stick arriverà nelle prossime settimane nei paesi dove sono disponibili i dispositivi di Amazon e GeForce NOW (quindi anche in Italia). Inizialmente verranno supportati i modelli Fire TV Stick 4K Plus (seconda generazione) e Fire TV Stick 4K Max (seconda generazione). Occorre ovviamente un controller Bluetooth.

NVIDIA ha infine aggiunto il supporto per i controller usati con i simulatori di volo, come Microsoft Flight Simulator 2024, venduti da noti brand (Logitech, Thrustmaster e altri).