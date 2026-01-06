 NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick

NVIDIA ha annunciato l'imminente rilascio delle app native per Linux e Fire TV Stick che permetteranno di accedere ai giochi del servizio GeForce NOW.
NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick
Informatica Sistemi operativi Entertainment Videogame
NVIDIA ha annunciato l'imminente rilascio delle app native per Linux e Fire TV Stick che permetteranno di accedere ai giochi del servizio GeForce NOW.
NVIDIA

NVIDIA ha annunciato al CES 2026 di Las Vegas che GeForce NOW sarà accessibile anche su Linux e Fire TV Stick. L’azienda californiana ha inoltre aggiunto il supporto per i controller utilizzati con i simulatori di volo. Rimanendo in tema gaming, gli utenti potranno sfruttare la nuova versione 3.5 della funzionalità Deep Learning Super Sampling (DLSS) per GeForce RTX.

Cloud gaming su Linux e Fire TV Stick

NVIDIA ha innanzitutto comunicato che sono disponibili in tutto il mondo i server con GeForce RTX 5080. Gli abbonati al piano GeForce NOW Ultimate possono quindi sfruttare la potenza delle GPU per eseguire i giochi fino a risoluzione 5K e 120 fps oppure a risoluzione 1080p e 360 fps.

Alle app già disponibili per Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS, visori per la realtà virtuale e console portatili si aggiungono ora quelle per Linux e Fire TV Stick. Per quanto riguarda il sistema operativo del pinguino sarà presto rilasciata un’app beta per Ubuntu 24.04 o versioni successive. Successivamente verrà aggiunto il supporto per altre distribuzioni.

È stata scelta Ubuntu 24.04 perché è una versione con supporto a lungo termine e driver grafici stabili. NVIDIA sottolinea che l’elaborazione avviene sul cloud, per cui gli utenti possono giocare in alta risoluzione e alta qualità anche su vecchi computer. Non serve quindi una potente scheda video.

L’app nativa per Fire TV Stick arriverà nelle prossime settimane nei paesi dove sono disponibili i dispositivi di Amazon e GeForce NOW (quindi anche in Italia). Inizialmente verranno supportati i modelli Fire TV Stick 4K Plus (seconda generazione) e Fire TV Stick 4K Max (seconda generazione). Occorre ovviamente un controller Bluetooth.

NVIDIA ha infine aggiunto il supporto per i controller usati con i simulatori di volo, come Microsoft Flight Simulator 2024, venduti da noti brand (Logitech, Thrustmaster e altri).

Fonte: NVIDIA

Pubblicato il 6 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11, FlyOOBE 2.4 permette di rimuovere l'AI Copilot

Windows 11, FlyOOBE 2.4 permette di rimuovere l'AI Copilot
Come liberare GB su Windows 11 senza installare nulla

Come liberare GB su Windows 11 senza installare nulla
Microsoft mostra Chrome nello spot di Windows 11 e Internet ride

Microsoft mostra Chrome nello spot di Windows 11 e Internet ride
NVIDIA lancia GeForce NOW su Linux per i rifugiati di Windows 10

NVIDIA lancia GeForce NOW su Linux per i rifugiati di Windows 10
Windows 11, FlyOOBE 2.4 permette di rimuovere l'AI Copilot

Windows 11, FlyOOBE 2.4 permette di rimuovere l'AI Copilot
Come liberare GB su Windows 11 senza installare nulla

Come liberare GB su Windows 11 senza installare nulla
Microsoft mostra Chrome nello spot di Windows 11 e Internet ride

Microsoft mostra Chrome nello spot di Windows 11 e Internet ride
NVIDIA lancia GeForce NOW su Linux per i rifugiati di Windows 10

NVIDIA lancia GeForce NOW su Linux per i rifugiati di Windows 10
Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 gen 2026
Link copiato negli appunti