Nvidia GeForce RTX 5050 userà VRAM di tipo GDDR6 da 20Gbps

Stando alle ultime indiscrezioni di MEGAsizeGPU, una fonte affidabile sui nuovi prodotti di Nvidia, la nuova GPU di fascia bassa GeForce RTX 5050 sarà dotata di memoria VRAM GDDR6. Informazioni su questa scheda, appartenente alla famiglia Blackwell, circolano da diverse settimane, soprattutto dopo il lancio della RTX 5060, quando successivamente si è iniziato a parlare di un modello desktop ancora più accessibile.

Nvidia GeForce RTX 5050, il cui debutto è previsto per il mese di luglio, sarà la prima a essere basata sul processore GB207, il più compatto tra le GPU Blackwell, destinato anche alla variante mobile. Nonostante il chip sia lo stesso, circolavano diversi dubbi proprio in merito alla tipologia e la configurazione di memoria.

Per quanto riguarda i portatili alcuni produttori e rivenditori indicano configurazioni con 8GB GDDR6 o GDDR7, lasciando supporre una possibile doppia versione o una possibile decisione ultima dell’azienda sul tipo di VRAM da usare. Per quanto riguarda la variante desktop invece, le informazioni convergono sull’uso delle GDDR6, anche se precedentemente si era ipotizzato l’uso di GDDR7.

By the way, Desktop RTX5050 uses 20Gbps GDDR6, the same as the RDNA4 family. https://t.co/Va2Qj7ZRIe

— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) June 13, 2025