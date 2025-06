Nvidia GeForce RTX 5050 potrebbe arrivare il prossimo mese

Nvidia si prepara a lanciare la GeForce RTX 5050, ovvero la proposta base della nuova gamma RTX 50 destinata a sistemi economici o PC multimediali. Secondo fonti autorevoli, il debutto è previsto per luglio 2025, con versioni per desktop e portatili disponibili contemporaneamente, una mossa strategica per conquistare un’ampia fetta di utenti.

Nvidia GeForce RTX 5050: la proposta base in arrivo a luglio

La GeForce RTX 5050 sarà equipaggiata con il processore grafico GB207, dotato di 2560 CUDA core, circa un terzo in meno rispetto alla RTX 5060. Inizialmente, si parlava di 8GB di memoria GDDR6, più lenta rispetto alla più moderna GDDR7 dei modelli di fascia alta, ma per questo motivo più accessibile dal punto di vista del prezzo.

Altre fonti, tuttavia, suggeriscono comunque che Nvidia potrebbe adottare la memoria GDDR7 anche per la RTX 5050, in modo da allinearla alla versione mobile e migliorarne le prestazioni per giochi e applicazioni moderne. A parte ciò, è sicuro aspettarsi un quantitativo di 8GB di VRAM, nonostante ormai, come anche espresso in molte critiche recenti, questo inizi a stare stretto in molti ambiti d’uso. Considerata la fascia a cui appartiene questa scheda, tuttavia, tale quantitativo può essere ancora sufficiente per le attività multimediali o per giocare a titoli non particolarmente esosi dal punto di vista dei requisiti.

Naturalmente, il lancio congiunto per desktop e portatili, consentirà a Nvidia di ricoprire già da subito diversi settori del segmento commerciale a cui è destinata la scheda.

Nel frattempo, l’azienda ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei driver che consente di ottimizzare l’esperienza con alcuni titoli, con cui vengono risolti dei piccoli problemi di stabilità. Si tratta di un aggiornamento opzionale e non obbligatorio, che va scaricato manualmente dalla relativa sezione del sito ufficiale, motivo per cui non compare per il download nell’interfaccia del pannello di GeForce Now. È possibile approfondire i dettagli nel nostro articolo dedicato.