Nvidia rilascia i driver 576.66 per le GeForce RTX 50

Nvidia i nuovi driver 576.66, un aggiornamento mirato a risolvere problemi di stabilità e visualizzazione con le GeForce RTX 50 nei titoli più recenti. Basato sulla precedente versione 576.52, il nuovo aggiornamento si concentra su ottimizzazioni specifiche per titoli come Dune: Awakening, Clair Obscur: Expedition 33 e EA Sports FC 25.

Nvidia: prestazioni ottimizzate e qualche correzione per i titoli più recenti nei nuovi driver

A differenza dei precedenti aggiornamenti, dove Nvidia ha dovuto correggere problematiche più importanti come crash hardware, schermi blu e altri grattacapi, questa nuova versione punta a migliorare l’esperienza di gioco su titoli specifici e a risolvere bug e instabilità con le GeForce RTX 50.

Di seguito la lista dei cambiamenti apportati con l’aggiornamento del driver:

Risolti i crash segnalati in Dune: Awakening, Clair Obscur: Expedition 33 e EA Sports FC 25.

Correzione per i problemi di flickering delle ombre in Dragon’s Dogma 2.

Corretto un bug che causava brevi lampi rossi o verdi durante la riproduzione di video su browser web con GPU RTX 50.

A differenza dei driver Game Ready, l’hotfix 576.66 non verrà visualizzato come aggiornamento automatico tramite l’app Nvidia. Gli utenti che hanno quindi intenzione di scaricarlo, dovranno procedere manualmente dal sito ufficiale, recandosi nella relativa sezione. Tuttavia, l’azienda consiglia di installare l’aggiornamento solo se si riscontrano i problemi specifici menzionati o se si gioca ai titoli interessati, mentre tutti gli altri possono anche attendere la prossima versione Game Ready, la quale offrirà un supporto più ampio.

Nel frattempo, Nvidia ha anche rilasciato una nuova versione dei suoi driver per le distribuzioni Linux, vale a dire la 575.57, con correzioni, ottimizzazioni e nuove funzionalità per sistemi multi-GPU e portatili. Tra i miglioramenti vengono risolte perdite di memoria, bug e instabilità con KDE Plasma Framwork e altre problematiche che si verificavano con XWayland e relativi componenti. Vengono introdotte anche novità per il pannello di controllo, che mostra ora maggiori informazioni per i vari parametri della scheda.