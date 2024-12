Nvidia RTX Remix 0.6 migliora le prestazioni con le CPU e le GPU

Nvidia RTX Remix è un software, reso disponibile dalla casa, che permette di rimasterizzare la grafica dei vecchi giochi, aggiungendo effetti avanzati come il ray tracing. Tra questi spiccano Portal with RTX, distribuito gratuitamente e rilasciato alla fine del 2022, e anche l’imminente Half-Life 2 RTX, presto disponibile su Steam.

Il software, che consente di modernizzare completamente la grafica di vecchi giochi DirectX 8 e 9, e basato in parte su DXVK per la mappatura Direct3D su Vulkan, si è da poco aggiornato alla versione 0.6 per migliorare le prestazioni con la CPU e la GPU.

Nvidia RTX Remix 0.6: nuove ottimizzazioni prestazionali nell’ultima versione

Il nuovo aggiornamento per Nvidia RTX Remix 0.6 consente di migliorare le prestazioni dell’uso della CPU e della GPU tramite il codice DXVK integrato. Oltre a ciò, sono anche disponibili nuovi esempi API Remix, una miglior qualità per skybox e il DLSS e un’opzione UI per l’attivazione e la disattivazione del ray tracing.

Nella nuova versione non mancano miglioramenti alla stabilità e alla qualità delle immagini nella cache NEE, insieme al supporto iniziale per il target di rendering e diversi altri miglioramenti che interessano l’integrazione di DXVK.

A essere aggiornato è anche il codice bridge RTX Remix, con una gestione più solida per quanto riguarda winproc, DirectInput, insieme al supporto per l’inoltro delle API Remix attraverso il bridge, in modo da consentire ai giochi a 32 bit di utilizzare l’API Remix.

Tutte le nuove informazioni sulla nuova versione 0.6 di Remix sono disponibili nella pagina dedicata su GitHub, da cui è anche possibile effettuare il download.

Nvidia è nel frattempo anche impegnata sulla sua nuova serie di schede video Nvidia RTX 5000, caratterizzata da modelli che, oltre a garantire una maggior potenza, dovrebbero tornare a far aumentare i consumi, almeno stando alle recenti voci. Se da un lato Nvidia continua a puntare totalmente sulla fascia alta e sugli utenti che vogliono la GPU più potente, Intel mira invece alla fascia economia, con le sue nuovissime schede video B580 e B570, pensate per contrastare le soluzioni di fascia più bassa Nvidia e AMD.