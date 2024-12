Intel annuncia le nuove GPU Arc Battlemage

Come anticipato ieri, Intel ha svelato le prime due GPU desktop basate sull’architettura Xe2 (nome in codice Battlemage), la stessa usata per i processori Lunar Lake. Il modello Arc B580 verrà offerto anche dall’azienda californiana, mentre Arc B570 sarà disponibile solo tramite i partner commerciali.

Intel Arc B580 e B570: specifiche e prezzi

Le GPU Arc Battlemage sono realizzate da TSMC con tecnologia di processo a 5 nanometri. Intel sottolinea che l’architettura Xe2 è stata progettata per ottenere elevate efficienza e prestazioni per core. Le GPU integrano engine XMX AI e supportano il ray-tracing. La tecnologia XeSS Super Resolution sfrutta l’AI per l’upscaling di oltre 150 giochi. Ci sono inoltre XeSS Frame Generation e Xe Low Latency.

Arc B580 integra 20 core a 2,67 GHz e supporta 12 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 192 bit, velocità di 19 Gbps e larghezza di banda di 456 GB/s. Arc B570 integra invece 18 core a 2,5 GHz e supporta 10 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 160 bit, velocità di 19 Gbps e larghezza di banda di 380 GB/s. Le prestazioni a 1440p di Arc B580 sono in media il 24% superiori a quelle di Arc A750 e il 10% superiori a quelle della NVIDIA GeForce RTX 4060.

Le GPU supportano la codifica/decodifica hardware di AV1, VP9, H.264 e H.265. Le schede video si connettono alla scheda madre tramite slot PCIe 4.0 x8. Sono presenti tre uscite DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1. L’alimentazione ausiliaria viene fornita tramite connettore a 8 pin.

Intel venderà dal 13 dicembre la Arc B580 Limited Edition. Acer, ASRock, GUNNIR, ONIXX, MAXSUN e Sparkle offriranno le loro versioni custom. I partner venderanno anche la Arc B570 dal 16 gennaio 2025. I prezzi base sono 249 e 219 dollari, rispettivamente. Non è noto se verrà annunciata la terza generazione (architettura Celestial). L’ex CEO Pat Gelsinger aveva ipotizzato l’abbandono del mercato.