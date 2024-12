Intel Arc B570 e B580: domani l'annuncio delle GPU

Intel ha comunicato che le prime GPU desktop basate sull’architettura Battlemage verranno annunciate domani. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su YouTube. Nel weekend sono circolate online le possibili specifiche dei modelli B570 e B580 che dovrebbero arrivare sul mercato il 12 dicembre.

Le GPU Arc Battlemage offriranno sicuramente prestazioni superiori a quelle di prima generazione (Alchemist). Intel ha lanciato sei modelli desktop tra metà giugno 2022 e metà ottobre 2023, ma non hanno ottenuto il successo sperato (probabilmente molti utenti ne hanno anche ignorato l’esistenza).

Happy December! It’s time to B merry🎄See you on December 3rd at 9am ET on https://t.co/WSCIoxfKtY

PT: 6:00 AM

CET: 3:00 PM

JST: 11:00 PM

AET: 12:00 AM (Dec 4th) pic.twitter.com/DrZN4hNE1z

— Intel Gaming (@IntelGaming) December 1, 2024