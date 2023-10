Gli sconti NVIDIA per la Festa delle Offerte Prime

C’è anche NVIDIA tra le realtà che partecipano alla Festa delle Offerte Prime, segnalando sconti dedicati su notebook da gaming che integrano la sua tecnologia e schede video dedicate ai sistemi desktop. Qui raccogliamo una selezione di prodotti in promozione durante l’evento in corso su Amazon.

Festa delle Offerte Prime: le occasioni targate NVIDIA

Partiamo dal laptop MSI Katana 17 B12VGK-251IT con RTX 4070 (8 GB GDDR6), in promozione a 1.799 euro. Il display è Full HD da 17,3 pollici, integra la CPU Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 da 1 TB e Wi-Fi 6. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

È invece in vendita al prezzo di 1.499 euro, con una significativa riduzione, il modello ASUS TUF F15 FX507ZV4. Ottime le specifiche tecniche: schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM, SSD PCIe da 1 TB, scheda video dedicata GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6).

Giù anche la spesa richiesta per Acer Predator Helios 300 PH315-54-725M, oggi in promozione a 1.199 euro. Alla CPU Intel Core i7-11800H affianca la scheda GeForce RTX 3070 (8 GB GDDR6), 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB.

Passiamo poi al Lenovo IdeaPad Gaming 3 da 16 pollici: sebbene non sia in sconto, al prezzo di 730 euro è un buon affare per chi cerca un portatile da destinare al gioco. Ha la CPU Intel Core i5-12450H, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video dedicata GeForce RTX 3050 (4 GB GDDR6).

Discorso equivalente per ASUS Zenbook Pro 15 con RTX 3050 Ti (4 GB GDDR6). È in vendita a 1.249 euro. Nella sua scheda trovano posto il display da 15,6 pollici., il processore AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB.

Conclusa la carrellata dei notebook, ecco quella delle schede video per computer desktop consigliate da NVIDIA.

