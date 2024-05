Apple: accordo con Samsung per i pieghevoli

Secondo un nuovo report diffuso da DigiTimes, è stato firmato un accordo tra Apple e Samsung Display, la divisione che si occupa di display di Samsung Electronics, per quel che riguarda i dispositivi pieghevoli, andando quindi a riprendere voci precedenti secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe debuttare con il suo primo iPhone pieghevole nel 2026.

Apple: display per i pieghevoli prodotti da Samsung Display

L’indiscrezione arriverebbe dalla catena di approvvigionamento, citando esperti del settore. Ulteriori dettagli devono ancora essere scoperti, ma se le informazioni fornite sono veritiere, potremmo vedere presto il primo dispositivo Apple pieghevole, molto probabilmente un iPhone.

Non è però da escludere l’ipotesi che Apple possa aver firmato un accordo con Samsung per il già chiacchierato dispositivo pieghevole da 20,3 pollici, che di certo non può essere un iPhone considerando le dimensioni dello schermo, ma piuttosto un nuovo MacBook o magari un iPad o, addirittura, un device totalmente nuovo.

Da tenere presente che ci sono stati anche alcuni report pregressi che sostenevano che Apple stesse lavorando non su uno, ma su ben due dispositivi pieghevoli, citando una fonte con conoscenza diretta della situazione. A tal riguardo, si ipotizza che il gruppo capitanato da Tim Cook abbia spostato alcune delle sue risorse dal suo dipartimento di Apple Vision pro per velocizzare e ottimizzare il processo di sviluppo.

Al momento non risultano disponibili maggiori informazioni, ma sicuramente sarà possibile saperne sempre di più con il passare del tempo. Ad ogni buon conto, è praticamente da dare per certo il fatto che il gruppo della “mela morsicata” intenda fare capolino in questo segmento.