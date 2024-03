Nvidia, Shutterstock e Getty Images insieme per i contenuti 3D AI

Il 3D rappresenta una risorsa preziosa per brand e professionisti della creatività, grazie alla sua capacità di generare esperienze immersive e coinvolgenti, migliorando al contempo il processo di design. Tuttavia, l’implementazione efficace di questa tecnologia può rivelarsi onerosa in termini di costi, tempo e complessità, rendendola talvolta poco accessibile per molte realtà aziendali.

L’intelligenza artificiale generativa come soluzione

L’intelligenza artificiale generativa sembra la soluzione a queste sfide, con Nvidia in prima linea nel percorso di innovazione. In occasione della GTC 2024, l’azienda ha annunciato l’evoluzione del suo modello di IA generativa multimodale Nvidia Edify, ora in grado di produrre contenuti 3D. Inoltre, sono state siglate partnership strategiche con Shutterstock e Getty Images per lo sviluppo di strumenti basati su Edify.

Partnership e innovazioni

Shutterstock sta fornendo l’accesso anticipato a un’API costruita su Edify, che consente la creazione di oggetti 3D per scene virtuali a partire da input testuali e visivi. Getty, invece, sta integrando nel suo servizio Gen AI funzionalità di perfezionamento personalizzate, permettendo ai clienti aziendali di generare immagini in linea con le linee guida e lo stile del brand. Gli sviluppatori avranno presto la possibilità di testare questi modelli tramite Nvidia NIM, una nuova suite di microservizi di inferenza presentata al GTC.

Una delle principali sfide dell’AI è garantire un controllo più preciso sui risultati delle immagini generate. Per affrontare questo aspetto, Getty ha introdotto a gennaio, in occasione del CES, le API Edify per l’inpainting e l’outpainting, ora disponibili sul sito Web di Getty e su iStock.com. A partire da maggio, l’azienda offrirà anche servizi che consentiranno alle aziende di adattare Edify al proprio brand e stile, attraverso un metodo self-service senza codice.

Nuove funzionalità per gli sviluppatori

Gli sviluppatori avranno presto accesso a funzioni avanzate come Sketch, Depth e Segmentation, che permetteranno rispettivamente di guidare la generazione di immagini tramite disegni, copiare composizioni da immagini di riferimento e segmentare sezioni per ritoccare personaggi e oggetti. Getty Images continua ad ampliare le capacità del suo servizio di AI, garantendo agli utenti indennizzo per i contenuti generati.

Shutterstock accelera la prototipazione

Il nuovo servizio 3D AI di Shutterstock consente agli utenti di generare rapidamente oggetti virtuali per l’ideazione e l’allestimento di set, riducendo drasticamente i tempi di prototipazione e lasciando agli artisti più spazio per concentrarsi sui dettagli chiave. Lo strumento, basato su Edify e sui dati concessi in licenza da Shutterstock, è sicuro dal punto di vista commerciale. L’azienda sta anche sviluppando strumenti per l’illuminazione di scene 3D tramite scenari 360 HDRi generati da input testuali o visivi.

Collaborazione con HP per la stampa 3D

Al GTC di questa settimana, Shutterstock e HP stanno dimostrando la loro collaborazione per la stampa 3D personalizzata. Grazie al generatore 3D AI di Shutterstock, i designer possono creare contenuti digitali che HP può convertire in modelli stampabili in 3D, trasformandoli poi in prototipi fisici attraverso le stampanti 3D HP.