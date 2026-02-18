Cosa ha detto davvero Obama sull'esistenza degli alieni

Barack Obama ha confermato che gli alieni esistono. Non è facile immaginare un assist migliore per cospirazionisti e teorici del complotto, non c’è più stata un’occasione così dai tempi di Bill Gates e vaccini per COVID-19. Come sempre, si può andare oltre il clickbait e il sensazionalismo, per capire cosa ha detto davvero l’ex presidente USA. Certo, occorre la volontà di farlo.

Barack Obama su alieni e Area 51

Il contesto è quello di un’intervista su YouTube concessa a Brian Tyler Cohen. Più di 47 minuti in cui si sono toccati temi come il significato della recente esibizione di Bad Bunny al Super Bowl, le elezioni 2028 per la Casa Bianca e il video condiviso di recente da Donald Trump che ritrae lui e la moglie Michelle come scimmie. È stato però un altro passaggio a catalizzare l’attenzione. Alla domanda Gli alieni sono reali? , ha risposto in modo deciso Sono reali, ma non li ho visti e non sono tenuti nell’Area 51, non c’è alcuna struttura sotterranea, a meno che non ci sia un’enorme cospirazione che nascondono al presidente degli Stati Uniti .

È più che sufficiente per scatenare un’ondata di commenti e articoli, tale da dover richiedere un chiarimento da parte del diretto interessato, giunto con un post su Instagram. Lo riportiamo in forma tradotta.

Stavo cercando di attenermi allo spirito del botta e risposta veloce, ma visto che ha attirato l’attenzione, vorrei chiarire. Statisticamente, l’universo è così vasto che le probabilità che ci sia vita sono elevate. Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le possibilità che siamo stati visitati dagli alieni sono basse, e durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che gli extraterrestri siano entrati in contatto con noi. Davvero!

Piuttosto chiaro, ma come detto la macchina alimentata dalle teorie del complotto si era già messa in moto. C’è chi ritiene si debba interpretare come un’ammissione che gli alieni esistono, ma non sono nell’Area 51, mentre altri hanno notato uno strano modo di battere le palpebre da parte di Obama.