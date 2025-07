OBS Studio 31.1: miglioramenti a interfaccia e rendering

OBS Studio, diffuso software molto utilizzato dai creatori di contenuti per lo streaming su varie piattaforme, si è aggiornato alla versione 31.1 con miglioramenti al seguito per Windows, macOS e Linux. Questa versione è la prima a introdurre il supporto iniziale per i sistemi Windows ARM, al fine di permetterne l’uso anche in computer dotati di CPU Qualcomm Snapdragon X Elite e similari.

OBS Studio 31.1: le novità del software per lo streaming

OBS Studio 31.1 aggiunge su Linux e macOS il supporto completo per l’output video multitraccia, una funzionalità molto attesa che consente una gestione più avanzata delle tracce video durante lo streaming o la registrazione. Su computer Mac, dotati di CPU Apple Silicon, sono disponibili le funzioni Spatial AQ per i codificatori VideoToolbox, per una miglior qualità visiva. Gli utenti Linux possono invece beneficiare del supporto per i B-frame AV1 tramite l’encoder AMF di AMD, accelerando ulteriormente la codifica.

Sempre su Linux, gli utenti potranno far uso dell’accelerazione hardware per le fonti browser, funzione tuttavia temporaneamente disabilitata per le GPU Nvidia, a causa di problemi con alcune versioni dei driver in via di risoluzione.

Novità all’interfaccia utente

OBS Studio 31.1 porta con sé anche importanti miglioramenti all’interfaccia utente, con maggiori opzioni per aumentare la personalizzazione e rendere l’esperienza più intuitiva. È ora possibile regolare la dimensione dei caratteri e la densità dell’interfaccia, secondo le esigenze personali. La gestione delle scene introduce nuovi controlli per lo zoom di anteprima. Oltre a ciò, sia l’aspetto del menu che quello delle finestre di dialogo è ora stato unificato.

Correzioni e migliorie alle prestazioni

OBS Studio 31.1 risolve diverse problematiche, come crash legati a fonti multimediali senza fotogrammi video, problemi di cattura dello schermo su Windows e malfunzionamenti del browser su versioni meno recenti di macOS. Il rendering è ora migliorato per essere più efficiente nelle anteprime e nel comportamento di riconnessione per l’output video multitraccia, garantendo maggiore stabilità durante le sessioni di streaming prolungate.

Gli sviluppatori ci tengono anche a far notare che, a seguito dell’aggiornamento del certificato di firma del codice del software, potrebbero esserci temporanei problemi di compatibilità con alcuni anti-cheat.

OBS Studio 31.1 è disponibile al download dal sito ufficiale.