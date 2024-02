OCCASIONE Amazon per il PC desktop Acer con Intel Core

Una segnalazione veloce per lo sconto di Amazon che propone Acer Aspire XC-1780 a un prezzo molto interessante. Si tratta di un PC desktop pronto all’uso, con tastiera e mouse in dotazione, adatto alla produttività e non solo. Le unità disponibili sono poche: meglio affrettarsi se l’intenzione è di mettere sulla scrivania un computer a cui non manca davvero nulla, a partire da un design elegante e minimalista.

PC desktop: Acer Aspire XC-1780 in offerta

Dalla sua ha specifiche tecniche di fascia alta come il processore Intel Core i5-13400 affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi Wi-Fi, Bluetooth, un lettore e masterizzatore DVD e la scheda grafica Intel UHD integrata. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 529 euro, questa configurazione di Acer Aspire XC-1780 è un ottimo affare. A proporre lo sconto è direttamente Amazon, occupandosi direttamente della vendita e della spedizione.

Come scritto in apertura, ci sono pochi pezzi disponibili. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e metterlo subito nel carrello per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.