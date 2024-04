OCCASIONE: certificato MFi un cavo AUX/Lightning per iPhone a 8€

Collegare l’iPhone allo stereo o a qualunque impianto audio non deve diventare una sfida. Se hai un’entrata AUX a disposizione, sfruttala senza mezzi termini. Per farlo hai bisogno di questo cavo AUX/Lightning che è stato certifica MFi per il massimo della sicurezza e della performance.

Siccome è in promozione su Amazon non te lo posso nascondere. Collegati al volo in pagina se vuoi risparmiare l’11% sul prezzo di listino e portarlo a casa con 8,93€. È la tua occasione per un gadget a cui non pensi mai ma è utilissimo.

Le spedizioni, con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Cavo AUX/Lightning per il tuo iPhone, collegalo ovunque

Il collegamento agli impianti audio tramite cavo AUX è il più comune e lo trovi un po’ ovunque. Stereo in auto, casse Bluetooth e così via. Gli smartphone di ultima generazione, però, non hanno più un’entrata a spinotto a disposizione. Tutti gli iPhone (meno la serie 15) ha solo il connettore Lightning a disposizione quindi cosa fare? rinunci a tutto? Assolutamente no.

Questo cavo è stato studiato appositamente. Non solo, è certificato MFi quindi supera tutti i test del caso ed è sicuro e affidabile da utilizzare con il tuo prodotto Apple.

Lo usi collegandolo attraverso il Lightning sul tuo telefono e l’AUX sul prodotto che ti interessa. Ha una lunghezza di 3,5 metri per non avere alcun limite ed ha connettori rinforzati. Per non farti mancare niente, l’intera lunghezza è ricoperta da un intreccio di nylon che la rende robusta e resistente.

Dai il via alla riproduzione più pazza che ci sia in macchina o ovunque. Acquista subito questo cavo AUX/Lightning per il tuo iPhone a soli 8,93€ con sconto del 11% su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.