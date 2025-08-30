 L’occasione che aspettavi: Apple iPhone 15 a 739€ su Amazon
L’occasione che aspettavi: Apple iPhone 15 a 739€ su Amazon

L’occasione che aspettavi è disponibile proprio in questo momento, salvo esaurimento scorte, su Amazon. Con un’offerta a tempo che sta strabiliando tutti, acquisti Apple iPhone 15 128GB a soli 739 euro, invece di 979 euro. Un risparmio favoloso per questo smartphone che è ancora molto attuale e prestante. Non perdere altro tempo! Approfittane finché è ancora disponibile.

Tra l’altro, grazie ad Amazon, puoi decidere di pagarlo in 12 comode rate a tasso zero. Scegli pagamenti rateali per dividere l’importo a partire da soli 61,59 euro in 12 mesi senza interessi. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione Prime. Se non sei iscritto attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni e scopri tutti i vantaggi inclusi.

Questo telefono è in grado di regalarti parecchie soddisfazioni e per molto tempo. Infatti, da sempre i dispositivi Apple vantano un supporto agli aggiornamenti tra i più longevi in assoluto. Assicurati questo gioiellino per i prossimi anni, non potrai più farne a meno. Sarà per te un vero e proprio compagno di giornate.

Apple iPhone 15: la gioia di usare il tuo smartphone col sorriso

Ogni azione con il tuo nuovo Apple iPhone 15 128GB è pura gioia. Ritrova il sorriso usando il tuo smartphone. Grazie al potentissimo Chipset Apple A16 Bionic tutto è estremamente rapido e fluido. Insomma, un vero e proprio bolide in quanto a prestazioni, per godere di tutte le app e i giochi a disposizione, senza limitazioni. Ordinalo ora sottocosto a 739 euro su Amazon!

Questo modello include anche Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale, così non perdi proprio nulla di quello che sta accadendo, anche mentre fai altro e senza interromperti. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è un concentrato di colori e dettagli così intenso da rendere tutto ciò che vedi semplicemente fantastico.

La doppia fotocamera è una chicca speciale in grado di catturare ogni momento trasformandolo in un ricordo unico e indimenticabile. Cosa stai aspettando? Scegli iPhone 15 adesso!

30 ago 2025

30 ago 2025
