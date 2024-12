OCCASIONE Samsung Galaxy Z Flip6, 480€ di sconto in 5 rate senza interessi

Nostalgia degli anni 2000 in cui i telefoni si chiudevano e si mettevano in tasca? Lo stesso feeling ma con componenti moderne e ultra tecnologiche te lo offre il fenomenale Samsung Galaxy Z Flip6. Impossibile non averlo mai visto e beh, se è nella tua lista dei desideri conta che ora hai un’occasione tra le mani. Su Amazon non solo c’è uno sconto del 18% ma anche un coupon da 250€ da spuntare, la spesa finale scende a soli 799€ con un risparmio di 480 euro e la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi. Approfittane ora.

Samsung Galaxy Z Flip6, lo smartphone che ti fa sentire nostalgico

Comodissimo ed eccezionale. Non ti preoccupare: se hai il terrore che lo schermo si possa rovinare sappi che è stato creato ad hoc e poi non c’è alcun scandalo online che testimoni la possibilità. Di qualità eccelsa e con tecnologie ultra moderne, il Samsung Galaxy Z Flip6 è uno smartphone che non ti fa scendere a compromessi. Una volta che lo hai chiuso si dimezza la sua dimensione ma hai comunque tutto a portata di vista con questo eccellente doppio schermo touch che puoi gestire per vedere applicazioni, personalizzare in mille modi diversi e scattare fotografie eccellenti.

È un nuovo modo di utilizzare il telefono ma di cui non potrai fare più a meno. Il display esterno è da 3,4″ ed è un pannello SAMOLED mentre quello principale ossia quello interno è un display da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X. I colori sono brillanti, la risoluzione eccellente e ti godi sia applicazioni che streaming e gaming in una volta sola.

Il super processore viene abbinato a ben 12GB di RAM e 256GB di memoria che rendono il devices scattante come una scheggia. Poi non manca all’appello un comparto fotografico d’eccezione con obiettivo principale da 50MP e zoom automatico.

Che dire, in confezione ti viene dato anche il caricatore.

A soli 799€ su Amazon, il fantastico Samsung Galaxy Z Flip6 è da acquistare al volo. Completa l’acquisto spuntando il coupon da 250€ e approfittando di un risparmio totale di 480 euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.