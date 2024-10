Occasione smart home: 5 unità di SONOFF MINIR4M in offerta

Ecco l’offerta su Amazon giusta per trasformare l’intera casa in una smart home: è quella che propone il bundle con cinque unità di SONOFF MINIR4M con uno sconto interessante rispetto al prezzo di listino. È l’interruttore intelligente compatibile con Matter, IFTTT, Alexa, Google Home, Apple Home ed eWeLink, dotato di connettività Wi-Fi e utile per controllare anche da remoto gli apparecchi alimentati, attraverso timer, comandi vocali o routine personalizzate.

Il bundle di SONOFF MINIR4M che conviene

Oltre a poter contare su un design compatto che permette di installarlo ovunque, anche all’interno delle scatole di montaggio come la più piccola di tipo 86/EU. Supporta fino a 10 A di carico ed è presente la modalità Relè distaccato (gli stati degli interruttori esterni e del relè sono separati). La sicurezza e l’affidabilità sono senza compromessi, come testimoniano le certificazioni TÜV, CE e FCC. Se necessario, può anche essere collegato facilmente a interruttori momentanei. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Il bundle che include cinque unità di SONOFF MINIR4M oggi è in sconto al prezzo finale di 67,99 euro. Se vuoi approfittarne, non devi far altro che attivare il coupon che trovi sull’e-commerce e metterlo nel carrello.

È venduto dallo store ufficiale del marchio sulla piattaforma e spedito attraverso la rete logistica di Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se lo ordini subito. La promozione è da considerarsi valida fino al sold out. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti è molto altio 4,5/5.