Occasione Unica: Samsung The Frame scontata del 22% solo oggi

Devi essere veloce se vuoi acquistare la fantastica e unica Samsung The Frame scontata del 22%! Solo per oggi puoi approfittare di questa promozione, grazie al Single’s Day di MediaWorld. Non perdere altro tempo. Mettila in carrello a soli 272,99€, invece di 499€. Questa smart TV unisce l’intrattenimento all’opera d’arte.

Infatti, accesa ti permette di accedere a tutti i canali gratuiti del digitale terrestre e a tutte le piattaforme streaming che ami. Spenta diventa un fantastico quadro, una vera e propria opera d’arte da esposizione. Le cornici estremamente sottili garantiscono un design minimal e un’esperienza di visione super immersiva.

Samsung The Frame: la TV per niente scontata

Samsung The Frame è scontata solo nel prezzo. Ideale come complemento d’arredo, è in grado di regalare un tocco di stile a qualsiasi stanza. Oggi è in offerta speciale. Acquistala a 272,99€ su MediaWorld, grazie al Single’s Day, ma solo per oggi. Quindi hai ancora pochissime ore, salvo esaurimento scorte anticipato.

Tra l’altro, acquistandola su MediaWorld accedi anche a vantaggi pazzeschi. Il primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, puoi sempre optare anche per il ritiro gratuito presso il negozio più comodo da raggiungere. Infine, selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Con 32 pollici di schermo, offre un display dalle immagini cristalline e senza luce diretta. Nata per essere un quadro, questa smart TV non rinuncia alla qualità superlativa di immagini dai colori vivaci e dettagli speciali. Acquistala immediatamente a soli 272,99€, invece di 499€.