Occasionissima Lavalier, ma devi fare in fretta

I Lavalier sono microfoni portatili di grande utilità per un altissimo numero di occasioni. Chiunque debba registrare video, interviste, promo o quant'altro non potrà farne a meno, perché consentono di avvicinare il microfono senza dover tenere in mano un “gelato” e senza avere a schermo microfoni ingombranti e di impaccio. Mani libere e audio perfetto, insomma, anche soltanto in abbinata ad uno smartphone. Attenzione ai termini dell'offerta, però.

Lavalier, sconto e scadenza

L'occasione è dettata dallo sconto di questa offerta lampo disponibile su Amazon. Grazie ad uno sconto del 25% è possibile avere due microfoni Lavalier wireless per smartphone o fotocamere da ripresa a soli 54,74 euro, potendo così gestire facilmente sia un intervistatore che un intervistato.

Nessun cavo, massima fedeltà di segnale e totale libertà di posizionare l'inquadratura dove si preferisce: non avendo cavi di intralcio, il campo è completamente libero, l'immagine è pulita e l'audio è svincolato dagli imperdonabili limiti dei dispositivi di ripresa. Se vuoi fare un video dignitoso, insomma, non hai scelta: è questa la strada maestra, tutto il resto rimarrà al di sotto del livello della sufficienza.

L'offerta è ghiotta, ma le disponibilità sono scarse: sebbene la scadenza avvenga soltanto in serata, già a poche ore dall'avvio dell'offerta il 60% delle disponibilità risulta già venduto. Entro poche ore, insomma, l'offerta sarà depennata e non più raggiungibile. La velocità è tutto, insomma.

V'è anche l'opzione con 1 solo trasmettitore, ma in questo caso si dimezzano le opportunità d'uso perché la configurazione consente di microfonare una sola persona e di avere in video soltanto un monologo. Può andar bene quando serve soltanto l'audio di una persona singola, insomma, ma ci si preclude la possibilità di un dialogo a due. In questo caso il prezzo è pari a 37,49 euro, con paritetico sconto del 25%.