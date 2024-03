Occhiali Ray Ban di Meta: in arrivo la modalità guida turistica AI

Nonostante il Meta Quest rimanga il dispositivo più iconico dell’azienda, gli occhiali smart sviluppati insieme a Ray-Ban stanno riscuotendo un certo successo. Questi eleganti accessori, infatti, stanno guadagnando popolarità grazie al loro design accattivante e alle funzionalità uniche basate sull’intelligenza artificiale. E ora, si preparano a diventare una guida turistica personale, sempre a portata di mano.

Look and Ask: una finestra sul mondo

Andrew Bosworth, CTO di Meta, ha svelato la nuova funzione Look and Ask in un post su Threads, il social network di Meta che sta facendo concorrenza a X. Questa innovativa caratteristica permette agli occhiali di riconoscere i punti di riferimento e fornire informazioni su di essi, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza educativa e coinvolgente.

Bosworth ha dimostrato le potenzialità di Look and Ask utilizzando esempi iconici di San Francisco, come le pittoresche Painted Ladies, la storica Coit Tower e il maestoso Golden Gate Bridge. Basta impartire un semplice comando vocale, come “Guarda e raccontami un fatto interessante su questo ponte“, e gli occhiali smart Ray-Ban Meta faranno il resto.

Grazie alla fotocamera integrata, gli occhiali sono in grado di scansionare la scena di fronte all’utente e incrociare l’immagine acquisita con le informazioni contenute nell’ampio database di conoscenze dell’intelligenza artificiale di Meta, che comprende anche l’accesso al motore di ricerca Bing. In pochi istanti, il sistema fornisce la risposta richiesta. Ad esempio, nel caso del Golden Gate Bridge, potrebbe dire che è di colore arancione per essere più visibile in mezzo alla fitta nebbia che spesso avvolge la città.

Un’esperienza in continua evoluzione

Ma le sorprese non finiscono qui. Bosworth ha annunciato che sono in fase di implementazione ulteriori miglioramenti, tra cui nuovi comandi vocali per condividere le ultime interazioni con Meta AI su WhatsApp e Messenger. Inoltre, sarà possibile modificare la velocità di lettura di Meta AI nel menu delle impostazioni vocali, per adattarle alle proprie preferenze.

La funzione di riconoscimento dei punti di riferimento è ancora in fase beta e potrebbe non essere sempre accurata al 100%. Per questo motivo, Meta ha aperto la lista d’attesa per partecipare alla sperimentazione (per chi risiede negli Stati Uniti).

Bosworth ha dichiarato che il team sta lavorando per rendere questo servizio disponibile a un pubblico più ampio. Al momento però non è stata fornita una data precisa. Tuttavia, una cosa è certa: gli occhiali smart di Meta e Ray-Ban stanno ridefinendo il modo in cui esploriamo e interagiamo con il mondo che ci circonda, rendendo ogni momento un’opportunità per imparare e stupirci.