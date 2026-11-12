Occhiali smart di Apple senza display, il lancio nel 2027?

Gli occhiali smart si vendono, la gente li porta, e nessuno ride più. Nella calca di montature smart manca però una faccia nota, quella con la mela. Apple fa finta di niente, ma qualcosa è trapelato da un posto dove nessuno pensava di guardare: la presentazione dei conti trimestrali di un fornitore cinese.

In arrivo gli occhiali smart di Apple

I modelli più semplici di Meta oramai vanno a ruba. Google, Samsung e Xiaomi hanno le loro montature pronte, e la promessa è la stessa per tutti: ascoltano, filmano, rispondono, e il telefono può restare in tasca a farsi gli affari suoi.

Apple, nel frattempo, tace. Da due anni le indiscrezioni parlano di occhiali senza display e di auricolari capaci di guardarsi intorno. Qualche sviluppatore ha perfino trovato nel codice di una versione preliminare del sistema un breve video in cui questi oggetti entrano in scena. Più fonti dicono che i tempi per gli AirPods con fotocamera si sarebbero stretti rispetto alle previsioni iniziali. Cupertino, ovviamente, non ha confermato niente.

Il fornitore con la lingua lunga

Il colpo di scena è arrivato da una sala riunioni lontana dai riflettori. Secondo ITHome, un’azienda cinese specializzata nell’assemblaggio elettronico ha detto, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, di lavorare ai progetti degli occhiali e dei nuovi auricolari smart di Apple. Saldatura di precisione e controllo con visione industriale sono il suo mestiere, e secondo il management ne trarrà beneficio.

Il suo libro ordini è già pieno di semiconduttori, comunicazioni ottiche e data center. Le macchine per la termocompressione dovrebbero iniziare a portare soldi veri nel 2027. Specifiche tecniche? Nessuna. Volumi dei contratti? Nemmeno. Data di uscita? Neanche a pregarlo. Per essere una soffiata, è molto parca di dettagli.

Fotocamere negli AirPods? Calma

Qui conviene frenare. Il fornitore parla di nuovi auricolari smart, e non dice mai che avranno dei sensori fotografici. Gli occhiali hanno più carne al fuoco, almeno sulla carta. Le fonti li descrivono senza schermo nelle lenti, con microfoni e altoparlanti. Apple punterebbe a presentarli nel 2027 e a metterli in vendita lo stesso anno. All’assistente verrebbe affidato il compito di tradurre un cartello o di raccontare il monumento che si incrocia per strada, come una guida turistica che sussurra all’orecchio.

Il nodo sta tutto su Siri, che per reggere una promessa del genere ha ancora parecchia strada da fare.