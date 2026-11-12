 Tutto a portata di polso con il Fitbit Versa 4 al prezzo più basso su Amazon
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Tutto a portata di polso con il Fitbit Versa 4 al prezzo più basso su Amazon

Il Fitbit Versa 4 offre tantissime modalità per lo sport e per le attività giornaliere, un'ottima autonomia ed è in offerta a un prezzo conveniente.
Tutto a portata di polso con il Fitbit Versa 4 al prezzo più basso su Amazon
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Il Fitbit Versa 4 offre tantissime modalità per lo sport e per le attività giornaliere, un'ottima autonomia ed è in offerta a un prezzo conveniente.
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Mettiti al polso uno smartwatch eccezionale compatibile sia con Android che con iOS, con un’autonomia di 6 giorni e tantissime modalità per le attività sportive, senza spendere troppi soldi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 4 a 119 euro, invece che 139 euro.

Siamo di fronte dunque a un minimo storico finora raggiunto su Amazon che ti permette di risparmiare 20 euro, sul prezzo più basso indicato sullo store ufficiale. Potrai scegliere tra la colorazione nera e quella rosa sabbia e potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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Fitbit Versa 4: a questa cifra è da prendere subito

Il Fitbit Versa 4 è uno smartwatch eccezionale molto versatile che ti permetterà di tenere traccia delle tue attività fisiche durante la giornata e di gestire le varie notifiche. Potrai infatti sincronizzarlo con le tue app preferite come Gmail, WhatsApp o Telegram. Inoltre è in grado di monitorare costantemente il battito del cuore, l‘ossigenazione del sangue, i livelli di stress e il sonno.

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Ci sono oltre 40 modalità di allenamento che potrai scegliere visualizzandone le statistiche in tempo reale. E con il GPS integrato puoi ottenere andatura e distanza anche all’aperto senza bisogno di avere dietro lo smartphone. Puoi raggiungere i tuoi obiettivi con una raccolta in continua espansione e puoi vedere le tue statistiche in tempo reale. In più con Google Wallet puoi pagare in modo rapido e sicuro direttamente dal polso. La batteria raggiunge i 6 giorni consecutivi di autonomia con uso standard e quindi non dovrai ricaricarlo in continuazione.

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Fai alla svelta perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro. Perciò fiondati su Amazon e aggiungi il tuo carrello il Fitbit Versa 4 a 119 euro, invece che 139 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 12 nov 2026

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12 nov 2026
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