Con gli occhiali smart Even G2 è difficile non avere qualcosa da dire

Debuttano oggi sul mercato i nuovi occhiali smart di Even Realities che promettono una maggiore integrazione con l’intelligenza artificiale. Il modello prende il nome di Even G2 e rappresenta un’evoluzione della generazione precedente, ponendo l’accendo sulla produttività.

Mai più conversazioni noiose grazie alle Note intelligenti e al gobbo elettronico

I nuovi Even G2 non sono pensati per la creazione di contenuti, come foto e video, considerato che a bordo non è presente una fotocamera. Questa tipologia di occhiali è progettata soprattutto per professionisti che affrontano ogni giorno meeting, riunioni con personale qualificato, convegni e tutto ciò che concerne la sfera della comunicazione in pubblico.

Il punto di forza degli Even G2 è rappresentato dai proiettori a bordo che trasmettono i dati direttamente sulle lenti attraverso un mini display a Micro LED monocromatico, posto su entrambi i lati. Il display è trasparente in modo da consentire la lettura delle informazioni senza ostacolare la vista.

Gli occhiali sono equipaggiati con un sistema di microfoni che ascoltano ciò che accade nell’ambiente circostante per offrire: traduzione in tempo reale, possibilità di registrare e trascrivere note, un vero e proprio gobbo elettronico che scorre in automatico, riassunti delle conversazioni grazie all’AI. A queste funzioni si aggiungono promemoria, notifiche dallo smartphone e Google Maps, con le mappe visualizzate direttamente sulle lenti.

Tra le novità introdotte dal nuovo modello figurano le Prep Notes, una modalità che consente di preparare velocemente una lezione, una presentazione o qualsiasi altro discorso con uno o più interlocutori, segnando i punti cruciali su un documento da proiettare negli occhiali. Se durante la conversazione viene affrontato un argomento precedentemente non inserito nelle note, gli Even G2 grazie al supporto dell’AI sono in grado di cercare subito un riferimento online e restituire dei suggerimenti a video così da continuare la conversazione senza problemi.

A breve sarà lanciato, inoltre, l’Even Hub ovvero uno store dedicato all’interno del quale sarà possibile trovare applicazioni utili per ampliare le funzioni degli occhiali smart. Il collegamento degli Even G2 allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.4 mentre l’autonomia arriva a 2 giorni grazie anche alla custodia di ricarica. Non manca la certificazione di impermeabilità IP65. In più, grazie all’app dedicata è possibile gestire tutte le impostazioni, caricare documenti da proiettare, recuperare gli appunti e le trascrizioni effettuate dal dispositivo e molto altro.

Gli Even G2 sono disponibili da oggi anche per il mercato italiano, in due diverse montature, con un prezzo di listino di 699 euro. Agli occhiali è possibile abbinare un Even R1, lo smart ring del marchio che aiuta nel gestire le funzionalità a video tramite una serie di gesture.