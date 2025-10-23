Octopus, arriva la nuova offerta: ecco le tariffe valide fino al 5 novembre

Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per un anno consecutivo. Le nuove tariffe, valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 5 novembre, sanciscono una riduzione sia del costo della materia prima energia sia di quello del gas.

Al momento, quindi, le tariffe di Octopus Energy si confermano come tra le più basse dell’intero mercato libero italiano, con il vantaggio per i clienti di rendersi indipendenti dalle oscillazioni di prezzo. Infatti, indipendentemente da quelli che saranno i rincari del prossimo inverno, sia la luce che il gas continueranno a costare sempre lo stesso prezzo.

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi valide fino al 5 novembre

Con le nuove tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi il costo della materia prima luce è ora inferiore alla soglia di 0,10 euro/kWh. Diminuisce anche il costo della materia prima gas, mentre c’è la conferma della diminuzione del costo di commercializzazione della luce, di nuovo a 72 euro l’anno anziché 84 euro come nelle precedenti offerte.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima luce: 0,099 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per dodici mesi)

(prezzo da intendersi bloccato per dodici mesi) costo di commercializzazione della luce: 72 euro l’anno

Gas

costo della materia prima gas: 0,37 euro/Smc (prezzo da intendersi bloccato per dodici mesi)

(prezzo da intendersi bloccato per dodici mesi) costo di commercializzazione del gas: 84 euro l’anno

Per quanto riguarda gli altri costi in bolletta, Octopus conferma che le altre spese presenti in bolletta indipendenti dalla sua volontà rimangono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e quelle legate al trasporto e alla gestione del contatore.

C’è infine un ultimo punto da sottolineare: i clienti Octopus, a differenza di quanto accade con gli altri fornitori, hanno l’opportunità di scegliere il prezzo più basso anche al termine del primo anno, in modo da risparmiare di continuo.