Octopus blocca il prezzo di luce e gas per un anno

Il fornitore energetico britannico Octopus scende in campo contro il caro bollette bloccando il prezzo di luce e gas per un anno, mantenendo al tempo stesso tariffe più competitive rispetto agli altri fornitori di energia. Fino al 4 marzo gli utenti che attiveranno Octopus Fissa 12 Mesi potranno infatti beneficiare di un costo della materia prima luce e gas bloccato per un anno.

Octopus nasce nel 2016 nel Regno Unito. Fin dall’inizio, la sua missione è stata quella di rendere l’energia rinnovabile accessibile alla più ampia fetta di pubblico. E ora, a distanza di nove anni, possiamo senz’altro dire “missione compiuta”, dal momento che è il primo fornitore di energia nel Paese britannico e fornisce energia a più di 8 milioni di utenti nel mondo.

Le tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi fino al 4 marzo

Le nuove tariffe dell’offerta luce e gas di Octopus Fissa 12 Mesi sono in promozione fino al 4 marzo. Di seguito il riepilogo.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima luce: 0,1441 euro/kWh

costi per la commercializzazione: 108 euro l’anno

Gas

materia prima gas: 0,534 euro/Smc

costi per la commercializzazione: 108 euro l’anno

Trascorsi i primi dodici mesi, a differenza degli altri fornitori che applicano da subito una tariffa più alta già prestabilita in partenza, Octopus Energy permette ai suoi utenti di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per i propri consumi tra Fissa o Flex, così da continuare a risparmiare.

Detto questo, in bolletta si trovano poi gli altri costi indipendenti da Octopus Energy, vale a dire quelli per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Altra cosa importante da segnalare: la potenza del contatore della luce, così come la classe del contatore del gas, rimangono invariate rispetto all’attuale contratto, ma si possono modificare in seguito all’attivazione dell’offerta. Maggiori dettagli sono consultabili sul sito ufficiale di Octopus.