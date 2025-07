Octopus è l'energia rinnovabile con il miglior servizio clienti sul mercato: scopri perché

Se hai deciso di cambiare fornitore di energia e cerchi un’offerta che ti fornisca luce e gas da fonti rinnovabili, con prezzi competitivi e un servizio clienti superlativo in grado di risponderti in meno di 1 minuto, Octopus Energy è quello che fa per te.

Questo fornitore fornisce energia pulita a oltre 9 milioni di utenti nel mondo e vuole combattere le vecchie logiche del mercato energetico italiano: costi elevati, troppa burocrazia e un servizio clienti poco efficace. Ecco perché scegliere Octopus significa abbracciare la rivoluzione e nel frattempo risparmiare sulla bolletta, grazie a costi chiari sin dal momento della sottoscrizione.

Le tariffe di Octopus

Sì, perché Octopus Energy ti permette di scegliere tra due differenti piani di fornitura:

Octopus Fissa 12M blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, con una tariffa prestabilita al momento dell’attivazione ( 0,118€/Kwh per la luce e 0,419€/Smc per il gas ) a cui aggiungere solo 84 euro di costi di commercializzazione da suddividere nel corso dell’anno

blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, con una tariffa prestabilita al momento dell’attivazione ( ) a cui aggiungere solo 84 euro di costi di commercializzazione da suddividere nel corso dell’anno Octopus Flex in cui paghi il costo della materia prima indicizzato (PUN Mono + 0,0055€/Kwh per la luce e PSVDAm + 0,08€/Smc per il gas), anche qui con costi di commercializzazione annuali pari a 84 euro

La potenza del contatore della luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto, poi potrai modificarle dopo l’attivazione in caso di necessità.

Per l’attivazione ti bastano due minuti:

Scegli la tariffa che più si adatta alle tue esigenze Tieni a portata di mano una bolletta recente Inserisci i tuoi dati e scegli il metodo di pagamento Attendi l’attivazione, che avverrà senza interruzioni di servizio

Con Octopus Energy potrai infine scoprire il piacere di un servizio clienti davvero superlativo e attento alle tue esigenze, in grado di risponderti in meno di 1 minuto e di darti assistenza immediata per qualsiasi problema. Per questa ragione, e per quelle legate alla convenienza in bolletta, questo fornitore è sempre più scelto anche in Italia.