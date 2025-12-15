Octopus, ecco le nuove tariffe di Natale: costo luce e gas ancora più basso

Il periodo natalizio porta con sé una nuova occasione per chi vuole abbassare il costo delle bollette senza rinunciare alla stabilità del prezzo. Octopus Energy, tra i fornitori più convenienti e affidabili del mercato libero, ha aggiornato le condizioni della propria offerta a prezzo fisso, introducendo uno sconto ulteriore valido fino al 18 dicembre.
La proposta punta su un blocco delle tariffe di dodici mesi e su un modello di fornitura costruito attorno a trasparenza e chiarezza. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa propone Octopus.
Cosa prevede l’offerta a prezzo fisso di Octopus
La nuova tariffa luce si basa su un costo della materia prima pari a 0,099 euro/kWh, con una quota di commercializzazione di 72 euro all’anno. Per il gas, invece, la materia prima viene fissata a 0,35 euro/Smc, affiancata da un costo di commercializzazione di 84 euro annuali.
La convenienza economica non rappresenta l’unico elemento distintivo della proposta. Octopus punta molto sulla trasparenza: ogni cliente riceve una bolletta strutturata in modo chiaro, con l’indicazione dettagliata di tutti i componenti che concorrono all’importo finale. Tra questi compaiono imposte, oneri di sistema, costi di regolazione e spese legate al trasporto e alla gestione del contatore.
Un ulteriore punto di forza riguarda la flessibilità al termine del primo anno. Gli utenti possono scegliere tra la tariffa Fissa o la tariffa Flex, optando per quella più conveniente al momento. Una possibilità rara tra i fornitori italiani, che spesso vincolano i clienti a condizioni meno elastiche.
La promozione resta attiva fino al 18 dicembre e costituisce un’opportunità interessante per chi desidera costi certi e bollette più leggere per i prossimi mesi. Per attivarla basta andare sul sito di Octopus.