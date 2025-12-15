 Octopus, ecco le nuove tariffe di Natale: costo luce e gas ancora più basso
Le tariffe di Octopus bloccate per un anno si confermano tra le più convenienti del mercato luce e gas. Sono valide fino al 18 dicembre.
Le tariffe di Octopus bloccate per un anno si confermano tra le più convenienti del mercato luce e gas. Sono valide fino al 18 dicembre.

Il periodo natalizio porta con sé una nuova occasione per chi vuole abbassare il costo delle bollette senza rinunciare alla stabilità del prezzo. Octopus Energy, tra i fornitori più convenienti e affidabili del mercato libero, ha aggiornato le condizioni della propria offerta a prezzo fisso, introducendo uno sconto ulteriore valido fino al 18 dicembre.

La proposta punta su un blocco delle tariffe di dodici mesi e su un modello di fornitura costruito attorno a trasparenza e chiarezza. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa propone Octopus.

Cosa prevede l’offerta a prezzo fisso di Octopus

La nuova tariffa luce si basa su un costo della materia prima pari a 0,099 euro/kWh, con una quota di commercializzazione di 72 euro all’anno. Per il gas, invece, la materia prima viene fissata a 0,35 euro/Smc, affiancata da un costo di commercializzazione di 84 euro annuali.

La convenienza economica non rappresenta l’unico elemento distintivo della proposta. Octopus punta molto sulla trasparenza: ogni cliente riceve una bolletta strutturata in modo chiaro, con l’indicazione dettagliata di tutti i componenti che concorrono all’importo finale. Tra questi compaiono imposte, oneri di sistema, costi di regolazione e spese legate al trasporto e alla gestione del contatore.

Un ulteriore punto di forza riguarda la flessibilità al termine del primo anno. Gli utenti possono scegliere tra la tariffa Fissa o la tariffa Flex, optando per quella più conveniente al momento. Una possibilità rara tra i fornitori italiani, che spesso vincolano i clienti a condizioni meno elastiche.

La promozione resta attiva fino al 18 dicembre e costituisce un’opportunità interessante per chi desidera costi certi e bollette più leggere per i prossimi mesi. Per attivarla basta andare sul sito di Octopus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Edoardo D'amato
15 dic 2025
