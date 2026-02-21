 Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo
Il fornitore energetico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, con la quale è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi. Le nuove tariffe sono valide per gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 3 marzo 2026.

I prezzi validi in questi giorni non fanno altro che confermare la posizione di primo piano del fornitore luce e gas britannico nel nostro Paese, grazie alle sue tariffe concorrenziali rispetto agli altri operatori del mercato libero italiano. Prima di vedere i prezzi, ricordiamo che l’offerta è senza vincoli o penali.

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M valide fino al 3 marzo

Con l’aggiornamento delle tariffe, l’offerta luce e gas Octopus Fissa 12M prevede un costo della materia prima Luce ancora sotto i 0,11 euro/kWh, mentre il costo della materia prima Gas si mantiene ben al di sotto della soglia psicologica dei 0,40 euro/Smc.

Ecco nel dettaglio le attuali tariffe in vigore dell’offerta a prezzo fisso di Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1045 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per un anno di fila
  • 6 euro al mese: costo di commercializzazione (72 euro complessivi in un anno)

Gas

  • 0,365 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per un anno di fila
  • 7 euro al mese: costo di commercializzazione (84 euro complessivi in un anno)

Al termine del primo anno, i clienti Octopus hanno poi l’opportunità di chiedere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Come è facile intuire, è uno dei tratti distintivi del fornitore britannico, che da questo punto di vista si pone in aperto contrasto con la politica seguita dagli altri fornitori in Italia.

Infine, restano i costi indipendenti dal fornitore, ossia le imposte, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 feb 2026

Federico Pisanu
Pubblicato il
21 feb 2026
