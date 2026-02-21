Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo

Il fornitore energetico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, con la quale è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi. Le nuove tariffe sono valide per gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 3 marzo 2026.

I prezzi validi in questi giorni non fanno altro che confermare la posizione di primo piano del fornitore luce e gas britannico nel nostro Paese, grazie alle sue tariffe concorrenziali rispetto agli altri operatori del mercato libero italiano. Prima di vedere i prezzi, ricordiamo che l’offerta è senza vincoli o penali.

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M valide fino al 3 marzo

Con l’aggiornamento delle tariffe, l’offerta luce e gas Octopus Fissa 12M prevede un costo della materia prima Luce ancora sotto i 0,11 euro/kWh, mentre il costo della materia prima Gas si mantiene ben al di sotto della soglia psicologica dei 0,40 euro/Smc.

Ecco nel dettaglio le attuali tariffe in vigore dell’offerta a prezzo fisso di Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

0,1045 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per un anno di fila

: costo della materia prima Luce bloccato per un anno di fila 6 euro al mese: costo di commercializzazione (72 euro complessivi in un anno)

Gas

0,365 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per un anno di fila

: costo della materia prima Gas bloccato per un anno di fila 7 euro al mese: costo di commercializzazione (84 euro complessivi in un anno)

Al termine del primo anno, i clienti Octopus hanno poi l’opportunità di chiedere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Come è facile intuire, è uno dei tratti distintivi del fornitore britannico, che da questo punto di vista si pone in aperto contrasto con la politica seguita dagli altri fornitori in Italia.

Infine, restano i costi indipendenti dal fornitore, ossia le imposte, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.