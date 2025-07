Octopus Energy abbassa ancora i prezzi: luce e gas bloccati per 12 mesi

Chi sta valutando un cambio fornitore per luce e gas ha ora una nuova opportunità per risparmiare in modo semplice e trasparente. Octopus Energy rilancia la sua tariffa Fissa 12M, con prezzi ribassati e costo di commercializzazione ridotto a soli 7€ al mese.

Bloccare oggi le tariffe conviene: la promozione è attivabile direttamente sul sito di Octopus fino al 16 luglio, senza costi di attivazione. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio la proposta del fornitore.

Prezzi congelati per un anno e condizioni ancora più vantaggiose: cosa prevede Octopus Fissa 12M

Nel panorama del Mercato Libero, Octopus Energy continua a distinguersi per chiarezza e convenienza. Con Octopus Fissa 12M, i nuovi clienti possono fissare il prezzo dell’energia per un anno intero, proteggendosi da oscillazioni e aumenti improvvisi. L’offerta è stata appena aggiornata e propone tariffe ancora più basse rispetto alla versione precedente: 0,1155 €/kWh per l’elettricità e 0,427 €/Smc per il gas naturale.

A rendere questa promozione ancora più competitiva è il costo di commercializzazione, fermo a 7€ al mese per ciascuna fornitura, tra i più contenuti del mercato. Il vantaggio è concreto sia per chi consuma molto, sia per le famiglie che cercano di tenere i costi sotto controllo.

L’attivazione è semplice e gratuita: bastano i dati dell’intestatario del contratto e i codici POD e PDR, reperibili nell’ultima bolletta. Tutto il processo si può concludere online, in pochi passaggi, direttamente dal sito ufficiale di Octopus Energy.

Fino al 16 luglio, questa è una delle opzioni più interessanti per chi cerca stabilità nei costi e trasparenza nelle condizioni contrattuali, con in più la possibilità di scegliere in piena libertà cosa fare alla scadenza dei 12 mesi, senza vincoli né penali. Una soluzione pensata per chi vuole risparmiare ora e pianificare con serenità.