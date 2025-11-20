Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno

Octopus Energy, uno dei fornitori di luce e gas migliori sul mercato, propone una soluzione pensata per chi vuole proteggersi dalle oscillazioni del mercato energetico e ridurre l’importo delle bollette. Ancora fino alla mezzanotte di oggi è disponibile Octopus Fissa 12M, la promo che consente di mantenere invariato per un anno il costo dell’elettricità e del gas.

La tariffa è riservata ai nuovi clienti ed è attivabile in pochi minuti direttamente dal sito ufficiale di Octopus. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio le tariffe vantaggiose ancora attivabili.

Risparmia con Octopus Energy: le tariffe del momento

Scegliendo Octopus Fissa 12M si accede a condizioni economiche chiare e trasparenti. Ecco i prezzi bloccati per un anno:

Energia elettrica a 0,1155€/kWh , con una quota di commercializzazione pari a 72€ l’anno ;

, con una quota di commercializzazione pari a ; Gas naturale a 0,37€/Smc, con costo di commercializzazione di 84€ l’anno.

L’offerta non applica penali, vincoli o spese di attivazione ed è pensata per chi necessita di una nuova fornitura domestica. Un ulteriore vantaggio riguarda la sostenibilità: l’elettricità fornita da Octopus Energy proviene interamente da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la modalità di attivazione, avviene tutto in modalità digitale: per completare la sottoscrizione bastano i dati dell’intestatario del contratto e i codici della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Una volta inviati, Octopus gestisce il passaggio senza interruzioni del servizio.

Per maggiori informazioni e per accedere alla promozione (che, ricordiamo, scade oggi a mezzanotte) è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del fornitore.