 Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno

Vuoi finalmente risparmiare sulla bolletta di luce e gas? Ti consigliamo Octopus Energy: scopri le tariffe a prezzo bloccato per un anno.
Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno
Green Risparmio energetico
Vuoi finalmente risparmiare sulla bolletta di luce e gas? Ti consigliamo Octopus Energy: scopri le tariffe a prezzo bloccato per un anno.

Octopus Energy, uno dei fornitori di luce e gas migliori sul mercato, propone una soluzione pensata per chi vuole proteggersi dalle oscillazioni del mercato energetico e ridurre l’importo delle bollette. Ancora fino alla mezzanotte di oggi è disponibile Octopus Fissa 12M, la promo che consente di mantenere invariato per un anno il costo dell’elettricità e del gas.

La tariffa è riservata ai nuovi clienti ed è attivabile in pochi minuti direttamente dal sito ufficiale di Octopus. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio le tariffe vantaggiose ancora attivabili.

Vai all’offerta di Octopus

Risparmia con Octopus Energy: le tariffe del momento

octopus energy novembre

Scegliendo Octopus Fissa 12M si accede a condizioni economiche chiare e trasparenti. Ecco i prezzi bloccati per un anno:

  • Energia elettrica a 0,1155€/kWh, con una quota di commercializzazione pari a 72€ l’anno;
  • Gas naturale a 0,37€/Smc, con costo di commercializzazione di 84€ l’anno.

L’offerta non applica penali, vincoli o spese di attivazione ed è pensata per chi necessita di una nuova fornitura domestica. Un ulteriore vantaggio riguarda la sostenibilità: l’elettricità fornita da Octopus Energy proviene interamente da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la modalità di attivazione, avviene tutto in modalità digitale: per completare la sottoscrizione bastano i dati dell’intestatario del contratto e i codici della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Una volta inviati, Octopus gestisce il passaggio senza interruzioni del servizio.

Per maggiori informazioni e per accedere alla promozione (che, ricordiamo, scade oggi a mezzanotte) è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del fornitore.

Vai all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi

Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi
Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa

Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa
Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre

Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre
Octopus Energy anticipa il Black Friday con l'offerta che taglia le bollette

Octopus Energy anticipa il Black Friday con l'offerta che taglia le bollette
Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi

Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi
Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa

Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa
Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre

Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre
Octopus Energy anticipa il Black Friday con l'offerta che taglia le bollette

Octopus Energy anticipa il Black Friday con l'offerta che taglia le bollette
Edoardo D'amato
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti