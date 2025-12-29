 Octopus Energy: blocca il costo di luce e gas con la tariffa fissa 12 mesi
Con Octopus Energy puoi avere una tariffa vantaggiosa per luce e gas che dura 12 mesi, senza vincoli ulteriori rispetto alla scadenza.
Green Risparmio energetico
Chi vuole mettere un freno agli aumenti in bolletta può valutare una soluzione a prezzo fisso proposta da Octopus Energy.

Con l’offerta Fissa 12M, disponibile fino al 30 dicembre 2025, è possibile fissare in anticipo il costo dell’energia e pianificare le spese domestiche senza sorprese per un intero anno. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe del momento targate Octopus Energy.

Tutti i dettagli dell’offerta Octopus Fissa 12M

La promozione consente di bloccare le tariffe per 12 mesi con condizioni chiare e trasparenti. I prezzi applicati sono:

  • 0,099 €/kWh per l’energia elettrica (tariffa monoraria)
  • 0,35 €/Smc per il gas

A questi valori si aggiunge un costo di commercializzazione contenuto, pari a 6 euro al mese per la luce (72 euro all’anno) e 7 euro al mese per il gas (84 euro all’anno). Le condizioni restano invariate per tutto il primo anno dall’attivazione, offrendo una maggiore tranquillità rispetto alle oscillazioni del mercato.

L’adesione all’offerta è semplice e completamente online. Non sono previsti costi iniziali né interventi tecnici: è sufficiente avere a portata di mano i dati dell’intestatario del contratto, le informazioni della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas, reperibili in bolletta) e un IBAN per l’addebito.

La procedura di attivazione guidata permette di completare tutto in pochi minuti direttamente dal sito ufficiale di Octopus Energy. Le condizioni descritte sono riservate ai nuovi clienti che attivano l’offerta entro il 30 dicembre 2025.

